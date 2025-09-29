Трамп дозолив Україні бити вглиб по Росії — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп дозволив Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по території Росії про що заявив спецпредставник президента Кіт Келлог. Таке рішення американський президент прийняв, щоб посилити обороноздатність України для протистояння Росії та змінити динаміку війни.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який почнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 29 вересня

Запрошені гості:

Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова

Максим Джигун — політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics

Дмитро Мирошниченко — голова правління Миколаївської ТЕЦ

Сергій Чаус — начальник Часовоярської міської військової адміністрації

Олександр Кондратюк — експерт з освітніх питань, засновник Всеукраїнської освітньої компанії ЗНО Setstud

Сергій Соболєв — народний депутат "Батьківщина", Комітет з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ

Інна Кошеру — депутатка Республіки Молдова

Василь Фурман — доктор економічних наук, член Ради НБУ

Микола Мельник — лицар ордену Богдана Хмельницького, директор аналітичної групи "Левіафан"

Роман Кисленко — кандидат політичних наук

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп суттєво змінив свою позицію та риторику стосовно війни в Україні.

Раніше Дональд Трамп називав умову за якої Україна може повернути окуповані Росією території.