Трамп разрешил Украине бить вглубь по России — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России о чем заявил спецпредставитель президента Кит Келлог. Такое решение американский президент принял, чтобы усилить обороноспособность Украины для противостояния России и изменить динамику войны.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 29 сентября

Приглашенные гости:

Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова

Максим Джигун — политолог, партнер агентства по правительственным связям Good Politics

Дмитрий Мирошниченко — председатель правления Николаевской ТЭЦ

Сергей Чаус — начальник Часовоярской городской военной администрации

Александр Кондратюк — эксперт по образовательным вопросам, основатель Всеукраинской образовательной компании ВНО Setstud

Сергей Соболев — народный депутат "Батькивщина", Комитет по вопросам правовой политики, первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ

Инна Кошеру — депутат Республики Молдова

Василий Фурман — доктор экономических наук, член Совета НБУ

Николай Мельник — рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, директор аналитической группы "Левиафан"

Роман Кисленко — кандидат политических наук

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп существенно изменил свою позицию и риторику относительно войны в Украине.

Ранее Дональд Трамп называл условие при котором Украина может вернуть оккупированные Россией территории.