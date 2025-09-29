Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Важлива зустріч глав МЗС у Варшаві — пряма трансляція arrow
Важлива зустріч глав МЗС у Варшаві — пряма трансляція

Важлива зустріч глав МЗС у Варшаві — пряма трансляція

29 вересня 2025 р. 09:45

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:45 У Німеччині зробили гучну заяву щодо дронів РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп дозолив Україні бити вглиб по Росії — ефір День.LIVE

Text

10:34 Зеленський і Туск оголосять спільну заяву в Польщі — прямий ефір

Text

09:45 Важлива зустріч глав МЗС у Варшаві — пряма трансляція

Text

08:00 США думає про передачу ракет Tomahawk Україні — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2025
Text

21:00 Зменшення податків та зарплати вчителям — ефір з Гетманцевим

Text

17:53 Угорські дрони-розвідники в небі над Україною — ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Потужна заява Каллас щодо США — ефір День.LIVE

Text

08:00 НАТО пригрозило збивати російські літаки — ефір Ранок.LIVE

25 вересня 2025
Text

17:57 Важлива заява Зеленського про відносини зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:45 У Німеччині зробили гучну заяву щодо дронів РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп дозолив Україні бити вглиб по Росії — ефір День.LIVE

Text

10:34 Зеленський і Туск оголосять спільну заяву в Польщі — прямий ефір

Text

09:45 Важлива зустріч глав МЗС у Варшаві — пряма трансляція

Text

08:00 США думає про передачу ракет Tomahawk Україні — ефір Ранок.LIVE

У понеділок, 29 вересня, Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі зустрінуться у Варшаві. Очікується, що до Варшави також прибуде й очільник українського дипломатичного відомства Андрій Сибіга.

Пряму трансляцію дивіться на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Зустріч глав МЗС у Варшаві — трансляція та деталі

У понеділок, 29 вересня, у Варшаві відбудеться важлива зустріч глав Міністерств закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі. Сторони обговорюватимуть, зокрема, й агресію з боку Росії.

За даними ЗМІ, на запрошення Міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, очільник МЗС України Андрій Сибіга приєднається до міністерської зустрічі у форматі "Веймар+" разом із главами МЗС Польщі, Німеччини та Франції.

Нагадаємо, що нещодавно Президент Франції Емманюель Макрон вчергове наголосив на тому, що порушення російськими дронами повітряного простору Польщі "не було помилкою".

Крім того, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський назвав вторгнення російських безпілотників "цілеспрямованою операцією Кремля".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

06:32 Скільки коштують ChatGPT і Gemini — порівняння тарифів

06:30 Ціни на важливу серед аграріїв культуру падають — що відбувається

06:30 Чи треба йти до ТЦК на комісію після сплати штрафу

06:25 З мокрим снігом — яка погода буде в Україні сьогодні

06:20 Франція планує збудувати новий “ядерний” авіаносець — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:14 Нардепи пропонують висунути Трампа на Нобелівську премію миру

06:12 Позбавлять власності — хто ризикує втратити нерухомість у 2025

06:10 Пенсія чоловіка-військового — хто з дружин має право та які суми

06:01 Нові правила в Ощадбанку — що чекає клієнтів з 1 жовтня

05:48 Розшук ТЦК — чи заблокують рахунки

06:32 Скільки коштують ChatGPT і Gemini — порівняння тарифів

06:30 Ціни на важливу серед аграріїв культуру падають — що відбувається

06:30 Чи треба йти до ТЦК на комісію після сплати штрафу

06:25 З мокрим снігом — яка погода буде в Україні сьогодні

06:20 Франція планує збудувати новий “ядерний” авіаносець — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:14 Нардепи пропонують висунути Трампа на Нобелівську премію миру

06:12 Позбавлять власності — хто ризикує втратити нерухомість у 2025

06:10 Пенсія чоловіка-військового — хто з дружин має право та які суми

06:01 Нові правила в Ощадбанку — що чекає клієнтів з 1 жовтня

05:48 Розшук ТЦК — чи заблокують рахунки

22:33 Метро в Одесі — наскільки це реально сьогодні

26 вересня

22:33 Нерухомість в Одесі — чи впадуть ціни на квартири та який попит

25 вересня

19:47 Стан Чорного моря сьогодні — чи є небезпека для одеситів

06:33 Майбутнє одеського морвокзалу — що має бути на його місці

23 вересня

19:46 Осінній кошик одесита — які продукти подорожчали у вересні

22 вересня

19:46 Будівництво метро в Одесі після війни — що думають одесити

20 вересня

06:33 Чи вистачає одеситам заробітної плати — на чому економлять

19 вересня

18:43 Виїзд хлопців віком 18-22 років — як до цього ставляться одесити

06:33 Житло для внутрішньо переміщених осіб — програми та перспективи

18 вересня

21:16 Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні

Text

17:45 У Німеччині зробили гучну заяву щодо дронів РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп дозолив Україні бити вглиб по Росії — ефір День.LIVE

Text

10:34 Зеленський і Туск оголосять спільну заяву в Польщі — прямий ефір

Text

09:45 Важлива зустріч глав МЗС у Варшаві — пряма трансляція

Text

08:00 США думає про передачу ракет Tomahawk Україні — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
У Німеччині зробили гучну заяву щодо дронів РФ — ефір Вечір.LIVE

У Німеччині зробили гучну заяву щодо дронів РФ — ефір Вечір.LIVE

29 вересня 2025 р. 17:45
Трамп дозолив Україні бити вглиб по Росії — ефір День.LIVE

Трамп дозолив Україні бити вглиб по Росії — ефір День.LIVE

29 вересня 2025 р. 13:00
Зеленський і Туск оголосять спільну заяву в Польщі — прямий ефір

Зеленський і Туск оголосять спільну заяву в Польщі — прямий ефір

29 вересня 2025 р. 10:34
США думає про передачу ракет Tomahawk Україні — ефір Ранок.LIVE

США думає про передачу ракет Tomahawk Україні — ефір Ранок.LIVE

29 вересня 2025 р. 08:00
Зменшення податків та зарплати вчителям — ефір з Гетманцевим

Зменшення податків та зарплати вчителям — ефір з Гетманцевим

26 вересня 2025 р. 21:00
Угорські дрони-розвідники в небі над Україною — ефір Вечір.LIVE

Угорські дрони-розвідники в небі над Україною — ефір Вечір.LIVE

26 вересня 2025 р. 17:53
Потужна заява Каллас щодо США — ефір День.LIVE

Потужна заява Каллас щодо США — ефір День.LIVE

26 вересня 2025 р. 13:17
НАТО пригрозило збивати російські літаки — ефір Ранок.LIVE

НАТО пригрозило збивати російські літаки — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації