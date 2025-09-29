Важлива зустріч глав МЗС у Варшаві — пряма трансляція

У понеділок, 29 вересня, Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі зустрінуться у Варшаві. Очікується, що до Варшави також прибуде й очільник українського дипломатичного відомства Андрій Сибіга.

Пряму трансляцію дивіться на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Зустріч глав МЗС у Варшаві — трансляція та деталі

У понеділок, 29 вересня, у Варшаві відбудеться важлива зустріч глав Міністерств закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі. Сторони обговорюватимуть, зокрема, й агресію з боку Росії.

За даними ЗМІ, на запрошення Міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, очільник МЗС України Андрій Сибіга приєднається до міністерської зустрічі у форматі "Веймар+" разом із главами МЗС Польщі, Німеччини та Франції.

Нагадаємо, що нещодавно Президент Франції Емманюель Макрон вчергове наголосив на тому, що порушення російськими дронами повітряного простору Польщі "не було помилкою".

Крім того, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський назвав вторгнення російських безпілотників "цілеспрямованою операцією Кремля".