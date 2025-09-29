Важная встреча глав МИД в Варшаве — прямая трансляция

В понедельник, 29 сентября, министры иностранных дел Франции, Германии и Польши встретятся в Варшаве. Ожидается, что в Варшаву также прибудет и глава украинского дипломатического ведомства Андрей Сибига.

Встреча глав МИД в Варшаве — трансляция и детали

В понедельник, 29 сентября, в Варшаве состоится важная встреча глав министерств иностранных дел Франции, Германии и Польши. Стороны будут обсуждать, в частности, и агрессию со стороны России.

По данным СМИ, по приглашению Министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, глава МИД Украины Андрей Сибига присоединится к министерской встрече в формате "Веймар+" вместе с главами МИД Польши, Германии и Франции.

Напомним, что недавно Президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз отметил, что нарушение российскими дронами воздушного пространства Польши "не было ошибкой".

Кроме того, глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал вторжение российских беспилотников "целенаправленной операцией Кремля".