Зеленський і Туск оголосять спільну заяву в Польщі — прямий ефір

У Польщі почався безпековий форум, який триватиме до 30 вересня. Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виступають на Варшавському форумі безпеки.

Безпековий форум у Варшаві — що відомо

У столиці Польщі стартував масштабний міжнародний безпековий форум, який триватиме два дні — 29 та 30 вересня. Подія об’єднала близько 2500 учасників із 90 країн світу, серед них — глави урядів, міністри, представники міжнародних організацій та провідні експерти у сфері оборони та безпеки.

Ключовими темами обговорень стануть питання зміцнення обороноздатності Європи, гарантії трансатлантичної єдності та механізми притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України.

Нагадаємо, у Києві під час масованого російського обстрілу 28 вересня було пошкоджено посольство Польщі.

Також Польща збільшила закупівлі безпілотників з Тайваню.