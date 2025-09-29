Зеленский и Туск огласят совместное заявление — прямой эфир

В Польше начался форум по безопасности, который продлится до 30 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск выступают на Варшавском форуме безопасности.

Прямой эфир выступления Владимира Зеленского и Дональда Туска смотрите на Новини.LIVE.

Форум по безопасности в Варшаве — что известно

В столице Польши стартовал масштабный международный форум по безопасности, который продлится два дня — 29 и 30 сентября. Событие объединило около 2500 участников из 90 стран мира, среди них — главы правительств, министры, представители международных организаций и ведущие эксперты в сфере обороны и безопасности.

Ключевыми темами обсуждений станут вопросы укрепления обороноспособности Европы, гарантии трансатлантического единства и механизмы привлечения России к ответственности за агрессию против Украины.

Напомним, в Киеве во время массированного российского обстрела 28 сентября было повреждено посольство Польши.

Также Польша увеличила закупки беспилотников из Тайваня.