НАТО пригрозило збивати російські літаки — ефір Ранок.LIVE

У НАТО зробили серйозне попередження Росії. Країни Альянсу попередили, що будуть збивати літаки країни-агресорки, які порушать їхній повітряний простір.

Про це та не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

25 вересня угорські винищувачі НАТО перехопили групу російських військових літаків над Балтійським морем. Як повідомило повітряне командування Альянсу, поблизу повітряного простору Латвії було зафіксовано п'ять літаків РФ — Су-30, Су-35 та три МіГ-31. Для їхнього перехоплення з литовського аеродрому Шауляй підняли два винищувачі Gripen ВПС Угорщини.

Гості ефіру

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;

голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк;

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;

дипломат, Посол України в Хорватіі та Боснії і Герцеговині 2010-17 роках Олександр Левченко;

політолог Петро Олещук;

народний депутат "Слуга Народу ", голова підкомітету з питань вищої освіти; Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина;

народний депутат "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нагадаємо, у Данії знову закривали аеропорти через фіксацію невідомих дронів над країною.

А також генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив США про ризик постачання російських ракет до Північної Кореї.