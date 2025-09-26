Видео
Видео

НАТО пригрозило сбивать российские самолеты — эфир Ранок.LIVE
НАТО пригрозило сбивать российские самолеты — эфир Ранок.LIVE

НАТО пригрозило сбивать российские самолеты — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2025 г. 8:00

Text

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

В НАТО сделали серьезное предупреждение России. Страны Альянса предупредили, что будут сбивать самолеты страны-агрессора, которые нарушат их воздушное пространство.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

25 сентября венгерские истребители НАТО перехватили группу российских военных самолетов над Балтийским морем. Как сообщило воздушное командование Альянса, вблизи воздушного пространства Латвии было зафиксировано пять самолетов РФ — Су-30, Су-35 и три МиГ-31. Для их перехвата с литовского аэродрома Шауляй подняли два истребителя Gripen ВВС Венгрии.

Гости эфира

  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
  • председатель Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк;
  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;
  • дипломат, Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-17 годах Александр Левченко;
  • политолог Петр Олещук;
  • народный депутат "Слуга Народа", председатель подкомитета по вопросам высшего образования; Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина;
  • народный депутат "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Напомним, в Дании снова закрывали аэропорты из-за фиксации неизвестных дронов над страной.

А также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил США о риске поставки российских ракет в Северную Корею.

