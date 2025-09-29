У Німеччині зробили гучну заяву щодо дронів РФ — ефір Вечір.LIVE

Німеччина збиватиме російські дрони, якщо буде "реальна загроза безпеці" країни. Міністр оборони Борис Пісторіус не виключає цього.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Вечір.LIVE, який почнеться о 17:45.

Ефір Вечір.LIVE 29 вересня

За словами Бориса Пісторіуса, порядок дій військових щодо ліквідації БпЛА визначатиме конкретна ситуація.

Відповідаючи на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець, міністр оборони ФРН сказав:

"Залежить, чи є це реальною загрозою нашій безпеці. Якщо є загроза, звісно, збиватимемо, але все залежить від ситуації".

Це та інші теми обговорять запрошені гості:

засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact ", учасник бойових дій Валерій Боровик;

аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков;

експерт організації WatchDog Стефан Бежан;

голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;

експерт з геоекономіки Олег Саркіц;

політолог Ігор Рейтерович;

директор науково-дослідного інституту передових оборонних технологій КПІ, міністр економіки України (1997 р.), прем’єр-міністр України (2005-2006 р.), міністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров;

народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко.

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відверто висловив почуття виснаження через тривалість війни. Він підкреслив, що тема підтримки України залишається надзвичайно важливою і обговорюється у багатьох європейських країнах.

Раніше у небі над Німеччиною зафіксували невідомі БпЛА. Правоохоронці посилюють захист від безпілотників.