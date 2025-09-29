У Німеччині зробили гучну заяву щодо дронів РФ — ефір Вечір.LIVE

Німеччина збиватиме російські дрони, якщо буде "реальна загроза безпеці" країни. Міністр оборони Борис Пісторіус не виключає цього.
Про це і не тільки почуєте в ефірі Вечір.LIVE, який почнеться о 17:45.
Ефір Вечір.LIVE 29 вересня
За словами Бориса Пісторіуса, порядок дій військових щодо ліквідації БпЛА визначатиме конкретна ситуація.
Відповідаючи на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець, міністр оборони ФРН сказав:
"Залежить, чи є це реальною загрозою нашій безпеці. Якщо є загроза, звісно, збиватимемо, але все залежить від ситуації".
Це та інші теми обговорять запрошені гості:
- засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact ", учасник бойових дій Валерій Боровик;
- аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков;
- експерт організації WatchDog Стефан Бежан;
- голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
- експерт з геоекономіки Олег Саркіц;
- політолог Ігор Рейтерович;
- директор науково-дослідного інституту передових оборонних технологій КПІ, міністр економіки України (1997 р.), прем’єр-міністр України (2005-2006 р.), міністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров;
- народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко.
Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відверто висловив почуття виснаження через тривалість війни. Він підкреслив, що тема підтримки України залишається надзвичайно важливою і обговорюється у багатьох європейських країнах.
Раніше у небі над Німеччиною зафіксували невідомі БпЛА. Правоохоронці посилюють захист від безпілотників.