В Германии сделали заявление о дронах РФ — эфир Вечір.LIVE

Германия будет сбивать российские дроны, если будет "реальная угроза безопасности" страны. Министр обороны Борис Писториус не исключает этого.
Об этом и не только услышите в эфире Вечір.LIVE, который начнется в 17:45.
Эфир Вечір.LIVE 29 сентября
По словам Бориса Писториуса, порядок действий военных по ликвидации БпЛА будет определять конкретная ситуация.
Отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец, министр обороны ФРГ сказал:
"Зависит, является ли это реальной угрозой нашей безопасности. Если есть угроза, конечно, будем сбивать, но все зависит от ситуации".
Это и другие темы обсудят приглашенные гости:
- основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий Валерий Боровик;
- аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков;
- эксперт организации WatchDog Стефан Бежан;
- председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
- эксперт по геоэкономике Олег Саркиц;
- политолог Игорь Рейтерович;
- директор научно-исследовательского института передовых оборонных технологий КПИ, министр экономики Украины (1997г.), премьер-министр Украины (2005-2006гг.), министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров;
- народный депутат Украины, "Батькивщина", Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко.
Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус откровенно выразил чувство истощения из-за продолжительности войны. Он подчеркнул, что тема поддержки Украины остается чрезвычайно важной и обсуждается во многих европейских странах.
Ранее в небе над Германией зафиксировали неизвестные БпЛА. Правоохранители усиливают защиту от беспилотников.