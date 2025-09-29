В Германии сделали заявление о дронах РФ — эфир Вечір.LIVE

Германия будет сбивать российские дроны, если будет "реальная угроза безопасности" страны. Министр обороны Борис Писториус не исключает этого.

Об этом и не только услышите в эфире Вечір.LIVE, который начнется в 17:45.

Эфир Вечір.LIVE 29 сентября

По словам Бориса Писториуса, порядок действий военных по ликвидации БпЛА будет определять конкретная ситуация.

Отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец, министр обороны ФРГ сказал:

"Зависит, является ли это реальной угрозой нашей безопасности. Если есть угроза, конечно, будем сбивать, но все зависит от ситуации".

Это и другие темы обсудят приглашенные гости:

основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий Валерий Боровик;

аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков;

эксперт организации WatchDog Стефан Бежан;

председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;

эксперт по геоэкономике Олег Саркиц;

политолог Игорь Рейтерович;

директор научно-исследовательского института передовых оборонных технологий КПИ, министр экономики Украины (1997г.), премьер-министр Украины (2005-2006гг.), министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров;

народный депутат Украины, "Батькивщина", Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко.

Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус откровенно выразил чувство истощения из-за продолжительности войны. Он подчеркнул, что тема поддержки Украины остается чрезвычайно важной и обсуждается во многих европейских странах.

Ранее в небе над Германией зафиксировали неизвестные БпЛА. Правоохранители усиливают защиту от беспилотников.