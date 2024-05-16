У Yasno відповіли, коли зникне дефіцит в енергосистемі України

Генеральний директор організації Yasno Сергій Коваленко розповів, що ситуація в енергосистемі може дещо стабілізуватися разом з покращенням погодних умов. У той же час, за його словами, не можна прогнозувати, що дефіциту як такого зовсім не буде.

Про це Коваленко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE у четвер, 16 травня.

Коли налагодиться ситуація у енергосистемі

Так, за словами Коваленка, покращення погодних умов може стати фактором, який допоможе налагодити ситуацію у енергосистемі. Однак, разом з потеплішанням зростатиме використання кондиціонерів, що теж створює тиск на генерацію.

"Почнеться фаза, коли буде вже спекотно. І з кожним градусом підняття температури будуть вмикатися кондиціонери. І це призведе до того, що знову зросте споживання", — сказав Коваленко.

Однак, директор Yasno стверджує, що навряд чи найближчим часом зникне дефіцит в енергетичній системі.

"Той дефіцит, який спостерігається, поки немає прогнозу, що його взагалі не буде", — сказав Коваленко.

Він додав, що наразі близько 80% теплової та гідрогенерації пошкоджені внаслідок російських обстрілів. У зв'язку з цим, Україна покриває споживання атомною генерацією й імпортом з іншим країн.

Нагадаємо, в Україні фіксують критичну ситуацію в енергомережі. У трьох областях відключалися високовольтні лінії електропередач. Йдеться про Київську, Рівненську та Дніпропетровську.

До слова, сьогодні в Україні запровадили контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів. Це дозволить стабілізувати роботу енергосистеми в усіх областях.