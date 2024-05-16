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У Yasno відповіли, коли зникне дефіцит в енергосистемі України

У Yasno відповіли, коли зникне дефіцит в енергосистемі України

16 травня 2024 р. 12:06

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12:06 У Yasno відповіли, коли зникне дефіцит в енергосистемі України

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12:06 У Yasno відповіли, коли зникне дефіцит в енергосистемі України

Text

10:24 Очільник Чугуївської РДА назвав кількість осіб, яких вдалось евакуювати з-під обстрілів

Text

09:31 Обстріли не вщухають — у Чугуївській РВА розповіли про ситуацію на півночі Харківщини

Text

08:00 Ситуація на Харківщині й Сумщині, відключення світла та замах на Фіцо — ефір Новини.LIVE

Text

01:12 Це не той, хто не хоче йти до армії — військовий розповів, хто насправді є ухилянтом

15 травня 2024
Text

21:30 Екстренні відключення світла та зростання цін на комунальні послуги — Пендзин в ефірі Вечір.LIVE

Text

18:03 Колосальна сума — нардеп підрахував збитки критичній інфраструктурі України через російські атаки

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17:50 Нові посади у Кремлі, удар по Бельбеку та наслідки подій в Грузії — ефір Вечір.LIVE

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16:04 Кулеба пояснив, яка зброя потрібна для захисту Харкова

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Генеральний директор організації Yasno Сергій Коваленко розповів, що ситуація в енергосистемі може дещо стабілізуватися разом з покращенням погодних умов. У той же час, за його словами, не можна прогнозувати, що дефіциту як такого зовсім не буде.

Про це Коваленко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE у четвер, 16 травня. 

Коли налагодиться ситуація у енергосистемі 

Так, за словами Коваленка, покращення погодних умов може стати фактором, який допоможе налагодити ситуацію у енергосистемі. Однак, разом з потеплішанням зростатиме використання кондиціонерів, що теж створює тиск на генерацію. 

"Почнеться фаза, коли буде вже спекотно. І з кожним градусом підняття температури будуть вмикатися кондиціонери. І це призведе до того, що знову зросте споживання", — сказав Коваленко. 

Однак, директор Yasno стверджує, що навряд чи найближчим часом зникне дефіцит в енергетичній системі. 

"Той дефіцит, який спостерігається, поки немає прогнозу, що його взагалі не буде", — сказав Коваленко. 

Він додав, що наразі близько 80% теплової та гідрогенерації пошкоджені внаслідок російських обстрілів. У зв'язку з цим, Україна покриває споживання атомною генерацією й імпортом з іншим країн.

Нагадаємо, в Україні фіксують критичну ситуацію в енергомережі. У трьох областях відключалися високовольтні лінії електропередач. Йдеться про Київську, Рівненську та Дніпропетровську. 

До слова, сьогодні в Україні запровадили контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів. Це дозволить стабілізувати роботу енергосистеми в усіх областях.

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12:20 Відправляли у незаконну мандрівку до країн ЄС — у Миколаєві затримали зловмисників

11:54 Rheinmetall відкриє ще одне підприємство в Україні — що вироблятимуть

11:50 Дружина купила квартиру у Маямі за понад 12 мільйонів — одеський суддя опублікував декларацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:42 Європейські банки, які працюють в РФ, потроїли прибутки з початку війни

11:34 Кабмін забронював від мобілізації букмекерські контори та працівників одної з кур'єрських доставок

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12:06 У Yasno відповіли, коли зникне дефіцит в енергосистемі України

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10:24 Очільник Чугуївської РДА назвав кількість осіб, яких вдалось евакуювати з-під обстрілів

Text

09:31 Обстріли не вщухають — у Чугуївській РВА розповіли про ситуацію на півночі Харківщини

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08:00 Ситуація на Харківщині й Сумщині, відключення світла та замах на Фіцо — ефір Новини.LIVE

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01:12 Це не той, хто не хоче йти до армії — військовий розповів, хто насправді є ухилянтом

15 травня 2024
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21:30 Екстренні відключення світла та зростання цін на комунальні послуги — Пендзин в ефірі Вечір.LIVE

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18:03 Колосальна сума — нардеп підрахував збитки критичній інфраструктурі України через російські атаки

Text

17:50 Нові посади у Кремлі, удар по Бельбеку та наслідки подій в Грузії — ефір Вечір.LIVE

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16:04 Кулеба пояснив, яка зброя потрібна для захисту Харкова

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14:54 Зоозахисниця Скакун розповіла, як відбувається евакуація тварин на Харківщині