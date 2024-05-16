В Yasno ответили, когда исчезнет дефицит в энергосистеме Украины

Генеральный директор организации Yasno Сергей Коваленко рассказал, что ситуация в энергосистеме может несколько стабилизироваться с улучшением погодных условий. В то же время, по его словам, нельзя прогнозировать, что дефицита как такового отнюдь не будет.

Об этом Коваленко сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE в четверг, 16 мая.

Когда наладится ситуация в энергосистеме

По словам Коваленко, улучшение погодных условий может стать фактором, который поможет наладить ситуацию в энергосистеме. Однако вместе с потеплением будет расти использование кондиционеров, что тоже создает давление на генерацию.

"Начнется фаза, когда будет уже жарко. И с каждым градусом поднятия температуры будут включаться кондиционеры. И это приведет к тому, что снова возрастет потребление", — сказал Коваленко.

Однако директор Yasno утверждает, что вряд ли в ближайшее время исчезнет дефицит в энергетической системе.

"Тот дефицит, который наблюдается, пока нет прогноза, что его вообще не будет", — сказал Коваленко.

Он добавил, что в настоящее время около 80% тепловой и гидрогенерации повреждены в результате российских обстрелов. В связи с этим Украина покрывает потребление атомной генерацией и импортом из других стран.

Напомним, в Украине фиксируется критическая ситуация в энергосети. В трех областях отключались высоковольтные линии электропередачи. Речь идет о Киевской, Ровенской и Днепропетровской.

К слову, сегодня в Украине были введены контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей. Это позволит стабилизировать работу энергосистем во всех областях.