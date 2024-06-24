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У ВМС України розповіли, скільки кораблів уразили морські дрони

У ВМС України розповіли, скільки кораблів уразили морські дрони

24 червня 2024 р. 17:34

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17:44 План Зеленського та теракти в Росії — ефір Вечір.LIVE

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17:34 У ВМС України розповіли, скільки кораблів уразили морські дрони

Text

15:28 У Харкові речник ДСНС Євген Василенко розповів про ситуацію з електропостачанням у місті

Text

14:38 Як вимикатимуть світло взимку — нардеп Нагорняк озвучив ймовірний сценарій

Text

14:07 Братчук назвав умови для знищення Кримського моста

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Text

13:16 Теракт у Дагестані та масована атака на Одесу — ефір День.LIVE

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13:07 Активність російських ДРГ на Сумщині — Демченко повідомив про актуальну ситуацію

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12:02 Скільки схем для виїзду ухилянтів за кордон викрила ДПСУ — Демченко назвав цифри

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11:23 Нардеп Камельчук пояснив заяву Буданова про кордони 1991 року

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Речник Військово-Морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що Україна стала провідною країною у сфері застосуванні морських дронів. Він також підтвердив ураження чотирьох російських кораблів.

Про це він повідомив в етері День.LIVE у понеділок, 24 червня.

Удари по російських кораблях

Плетенчук підтвердив, що Україна здійснила дистанційні удари проти чотирьох російських кораблів, включаючи патрульний корабель "Павел Державин", який зазнав двох пошкоджень. Буксир, призначений для надання допомоги, також отримав удар.

"Після цього він ("Павел Державин". — Ред.) був вимушений вшиватися геть від кримських берегів", — заявив речник ВМС.

Раніше ми писали, що завдяки встановленню понад 15 підводних мін морські дрони СБУ Sea Baby уразили щонайменше чотири російські кораблі поблизу Кримського півострова. 

Нагадаємо, що у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані у будь-який момент.

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18:41 Договір про довічне утримання — чи достатня це підстава для відстрочки

18:40 Одещина у лідерах за кількістю електрокарів — дані аналітиків

18:38 Євросоюз пригрозив санкціями проти Telegram — яка причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:35 У Prozorro з'явився тендер на ремонт спортивного майданчика однієї зі шкіл Львова — бюджет вражає

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17:34 У ВМС України розповіли, скільки кораблів уразили морські дрони

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