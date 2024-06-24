У ВМС України розповіли, скільки кораблів уразили морські дрони

Речник Військово-Морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що Україна стала провідною країною у сфері застосуванні морських дронів. Він також підтвердив ураження чотирьох російських кораблів.

Про це він повідомив в етері День.LIVE у понеділок, 24 червня.

Удари по російських кораблях

Плетенчук підтвердив, що Україна здійснила дистанційні удари проти чотирьох російських кораблів, включаючи патрульний корабель "Павел Державин", який зазнав двох пошкоджень. Буксир, призначений для надання допомоги, також отримав удар.

"Після цього він ("Павел Державин". — Ред.) був вимушений вшиватися геть від кримських берегів", — заявив речник ВМС.

Раніше ми писали, що завдяки встановленню понад 15 підводних мін морські дрони СБУ Sea Baby уразили щонайменше чотири російські кораблі поблизу Кримського півострова.

Нагадаємо, що у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані у будь-який момент.