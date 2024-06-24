В ВМС Украины рассказали, сколько кораблей поразили морские дроны

Спикер Военно-Морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что Украина стала ведущей страной в сфере применения морских дронов. Он также подтвердил поражение четырех российских кораблей.

Об этом он сообщил в эфире День.LIVE в понедельник, 24 июня.

Удары по российским кораблям

Плетенчук подтвердил, что Украина нанесла дистанционные удары против четырех российских кораблей, включая патрульный корабль "Павел Державин", который получил два повреждения. Буксир, предназначенный для оказания помощи, также получил удар.

"После этого он ("Павел Державин". — Ред.) был вынужден ушиваться прочь от крымских берегов", — заявил спикер ВМС.

Ранее мы писали, что благодаря установке более 15 подводных мин морские дроны СБУ Sea Baby поразили по меньшей мере четыре российских корабля вблизи Крымского полуострова.

Напомним, что в составе Черноморского флота России остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.