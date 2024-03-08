У Стамбулі розпочалася спільна пресконференція Зеленського та Ердогана — прямий ефір Новини.LIVE

У Стамбулі розпочалася спільна пресконференція президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Ердогана. Український лідер прибув туди у п'ятницю, 8 березня.

Пресконференцію Зеленського з Ердоганом можна подивитися на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Пресконференція Зеленського з Ердоганом

В Офісі президента України зазначили, що особливу увагу під час візиту Зеленського буде приділено спільним проєктам в сфері оборонної промисловості. Глава держави вже відвідав верфі, де будують корвети для ВМС України, і провів зустрічі з представниками турецьких оборонних компаній.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини. Він зустрівся з Реджепом Таїпом Ердоганом.

Також Зеленський постановив присвоїти корвету класу Ada ВМС ЗСУ ім’я українського гетьмана. Згідно з указом, надалі корвет іменуватимуть — "Гетьман Іван Виговський".