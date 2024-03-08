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У Стамбулі розпочалася спільна пресконференція Зеленського та Ердогана — прямий ефір Новини.LIVE

У Стамбулі розпочалася спільна пресконференція Зеленського та Ердогана — прямий ефір Новини.LIVE

08 березня 2024 р. 20:42

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20:42 У Стамбулі розпочалася спільна пресконференція Зеленського та Ердогана — прямий ефір Новини.LIVE

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15:19 Жінки в ЗСУ — з якою головною проблемою стикаються військові

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20:42 У Стамбулі розпочалася спільна пресконференція Зеленського та Ердогана — прямий ефір Новини.LIVE

Text

19:24 Чому вибори під час війни недоречні — пояснення адвоката

Text

18:57 Адвокат розповів, чого не вистачає для якісної мобілізації в Україні

Text

18:11 Нардеп розповів, якою має бути мобілізація жінок

Text

18:00 Навальний був здоровим! Чому його загибель не випадкова — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:37 Зв'язку з СРСР немає — культурологиня розповіла про історію свята 8 березня

Text

17:00 Міжнародний день жінок — що про свято думають українці

Text

16:22 Зеленський прокоментував відставку Залужного та інших генералів

Text

15:59 Зеленський пояснив, для чого Росія хоче взяти паузу у війні

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15:19 Жінки в ЗСУ — з якою головною проблемою стикаються військові

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У Стамбулі розпочалася спільна пресконференція президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Ердогана. Український лідер прибув туди у п'ятницю, 8 березня.

Пресконференцію Зеленського з Ердоганом можна подивитися на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Пресконференція Зеленського з Ердоганом

В Офісі президента України зазначили, що особливу увагу під час візиту Зеленського буде приділено спільним проєктам в сфері оборонної промисловості. Глава держави вже відвідав верфі, де будують корвети для ВМС України, і провів зустрічі з представниками турецьких оборонних компаній.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини. Він зустрівся з Реджепом Таїпом Ердоганом.

Також Зеленський постановив присвоїти корвету класу Ada ВМС ЗСУ ім’я українського гетьмана. Згідно з указом, надалі корвет іменуватимуть — "Гетьман Іван Виговський". 

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21:09 Ердоган запропонував мирний саміт за участі Росії — як відреагував Зеленський

21:04 Як чоловікам виїхати за кордон у відрядження — адвокатка розповіла про нюанси

20:50 Надзвичайно рідкісна знахідка — на півдні Франції виявили гігантський скелет динозавра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:23 У Румунії заявили, що РФ хоче пересварити партнерів України перед виборами в США

20:16 У Києві на журналістів напали працівники шахрайського call-центру

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20:42 У Стамбулі розпочалася спільна пресконференція Зеленського та Ердогана — прямий ефір Новини.LIVE

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19:24 Чому вибори під час війни недоречні — пояснення адвоката

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18:11 Нардеп розповів, якою має бути мобілізація жінок

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:00 Міжнародний день жінок — що про свято думають українці

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16:22 Зеленський прокоментував відставку Залужного та інших генералів

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15:59 Зеленський пояснив, для чого Росія хоче взяти паузу у війні

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