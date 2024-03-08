В Стамбуле началась совместная пресс-конференция Зеленского и Эрдогана — прямой эфир Новини.LIVE

В Стамбуле началась совместная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана. Украинский лидер прибыл туда в пятницу, 8 марта.

Пресс-конференцию Зеленского с Эрдоганом можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

Пресс-конференция Зеленского с Эрдоганом

В Офисе президента Украины отметили, что особое внимание во время визита Зеленского будет уделено совместным проектам в сфере оборонной промышленности. Глава государства уже посетил верфи, где строят корветы для ВМС Украины, и провел встречи с представителями турецких оборонных компаний.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию. Он встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также Зеленский постановил присвоить корвету класса Ada ВМС ВСУ имя украинского гетмана. Согласно указу, в дальнейшем корвет будут именовать — "Гетман Иван Выговский".