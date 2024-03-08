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В Стамбуле началась совместная пресс-конференция Зеленского и Эрдогана — прямой эфир Новини.LIVE

В Стамбуле началась совместная пресс-конференция Зеленского и Эрдогана — прямой эфир Новини.LIVE

8 марта 2024 г. 20:42

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20:42 В Стамбуле началась совместная пресс-конференция Зеленского и Эрдогана — прямой эфир Новини.LIVE

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20:42 В Стамбуле началась совместная пресс-конференция Зеленского и Эрдогана — прямой эфир Новини.LIVE

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19:24 Почему выборы во время войны неуместны — объяснение адвоката

Text

18:57 Адвокат рассказал, чего не хватает для качественной мобилизации в Украине

Text

18:11 Нардеп рассказал, какой должна быть мобилизация женщин

Text

18:00 Навальный был здоров! Почему его гибель не случайна — прямой ефир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:37 Связи с СССР нет — культуролог рассказала об истории праздника 8 марта

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17:00 Международный день женщин — что о празднике думают украинцы

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16:22 Зеленский прокомментировал отставку Залужного и других генералов

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15:19 Женщины в ВСУ — с какой главной проблемой сталкиваются военные

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В Стамбуле началась совместная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана. Украинский лидер прибыл туда в пятницу, 8 марта.

Пресс-конференцию Зеленского с Эрдоганом можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

Пресс-конференция Зеленского с Эрдоганом

В Офисе президента Украины отметили, что особое внимание во время визита Зеленского будет уделено совместным проектам в сфере оборонной промышленности. Глава государства уже посетил верфи, где строят корветы для ВМС Украины, и провел встречи с представителями турецких оборонных компаний.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию. Он встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также Зеленский постановил присвоить корвету класса Ada ВМС ВСУ имя украинского гетмана. Согласно указу, в дальнейшем корвет будут именовать — "Гетман Иван Выговский".

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