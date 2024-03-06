У "Слузі народу" розповіли, чому в Раді зробили перерву від засідань

Народний депутат від фракції "Слуга народу" заявив, що в Україну, ймовірно, прибули представники Конгресу США. Це, на його думку, пов'язана перерва у засіданнях Верховної Ради.

Про це політик розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чому у Раді зробили перерву від засідань

"Їх відклали у зв'язку з важливими речами, які відбуваються у Палаті представників Штатів. Я так розумію тут знаходяться певні представники Сенату, але це не точно", — сказав Камельчук, говорячи про причину перерви у засіданнях Ради.

Він додав, що іноземні представники разом з народними депутатами та експертами з комітету Нацбезпеки відправляться у відповідні місця, щоб подивитися, як використовуються виділені кошти США.

"Ми очікуємо на позитивне рішення. Тому народні депутати, експерти з комітету Нацбезпеки разом з іноземними колегами відправляться на місця, щоб перевірити, як фінансування, виділене нашими міжнародними партнерами, витрачається на оборонні потреби", — сказав нардеп.

Нагадаємо, у Верховній Раді України скасували засідання на 6-8 березня.

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що народні депутати не дійшли згоди щодо законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, на його думку, не вдалося набрати достатню кількість голосів, а також немає розуміння, що робити з окремими правками.