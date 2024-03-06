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У "Слузі народу" розповіли, чому в Раді зробили перерву від засідань

У "Слузі народу" розповіли, чому в Раді зробили перерву від засідань

06 березня 2024 р. 16:01

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16:01 У "Слузі народу" розповіли, чому в Раді зробили перерву від засідань

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12:57 Ситуація у Раді — політолог назвав причини відтермінування засідань депутатів

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12:31 Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — у ДПСУ розповіли про зміни у перетині кордону

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11:58 Ситуація на Авдіївському напрямку — яку тактику використовують ЗСУ

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10:51 Стало відомо, де фіксують найбільше смертельних випадків незаконного перетину кордону

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16:01 У "Слузі народу" розповіли, чому в Раді зробили перерву від засідань

Text

15:34 Законопроєкт про мобілізацію — Гончаренко розповів, чи розпочали у Раді розгляд правок

Text

15:07 Блокування російських каналів у Telegram — у Раді відповіли, як просувається процес

Text

14:19 Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

Text

13:41 Мобілізація в Україні — військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:57 Ситуація у Раді — політолог назвав причини відтермінування засідань депутатів

Text

12:31 Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — у ДПСУ розповіли про зміни у перетині кордону

Text

11:58 Ситуація на Авдіївському напрямку — яку тактику використовують ЗСУ

Text

11:21 Поляки блокують шість КПП на кордоні — скільки вантажівок перебувають у чергах

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10:51 Стало відомо, де фіксують найбільше смертельних випадків незаконного перетину кордону

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" заявив, що в Україну, ймовірно, прибули представники Конгресу США. Це, на його думку, пов'язана перерва у засіданнях Верховної Ради. 

Про це політик розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чому у Раді зробили перерву від засідань 

"Їх відклали у зв'язку з важливими речами, які відбуваються у Палаті представників Штатів. Я так розумію тут знаходяться певні представники Сенату, але це не точно",  сказав Камельчук, говорячи про причину перерви у засіданнях Ради. 

Він додав, що іноземні представники разом з народними депутатами та експертами з комітету Нацбезпеки відправляться у відповідні місця, щоб подивитися, як використовуються виділені кошти США. 

"Ми очікуємо на позитивне рішення. Тому народні депутати, експерти з комітету Нацбезпеки разом з іноземними колегами відправляться на місця, щоб перевірити, як фінансування, виділене нашими міжнародними партнерами, витрачається на оборонні потреби", — сказав нардеп. 

Нагадаємо, у Верховній Раді України скасували засідання на 6-8 березня. 

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що народні депутати не дійшли згоди щодо законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, на його думку, не вдалося набрати достатню кількість голосів, а також немає розуміння, що робити з окремими правками.

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16:15 В Чорному морі стає безпечніше — Плетенчук розповів про успіхи ВМС України

16:11 Угорщина проти обрання Марка Рютте на посаду генсека НАТО — Politico

15:45 На Одещині викрили незаконний продаж риби — подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:01 У "Слузі народу" розповіли, чому в Раді зробили перерву від засідань

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15:34 Законопроєкт про мобілізацію — Гончаренко розповів, чи розпочали у Раді розгляд правок

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15:07 Блокування російських каналів у Telegram — у Раді відповіли, як просувається процес

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14:19 Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

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13:41 Мобілізація в Україні — військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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