В "Слуге народа" рассказали, почему в Раде сделали перерыв от заседаний

Народный депутат от фракции "Слуга народа" заявил, что в Украину предположительно прибыли представители Конгресса США. Это, по его мнению, связано с перерывом в заседаниях Верховной Рады.

Об этом политик рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Почему в Раде сделали перерыв от заседаний

"Их отложили в связи с важными вещами, происходящими в Палате представителей Штатов. Я так понимаю здесь находятся определенные представители Сената, но это не точно", — сказал Камельчук, говоря о причине перерыва в заседаниях Рады.

Он добавил, что иностранные представители вместе с народными депутатами и экспертами из комитета Нацбезопасности отправятся в соответствующие места, чтобы посмотреть, как используются выделенные средства США.

"Мы ожидаем положительного решения. Поэтому народные депутаты, эксперты из комитета Нацбезопасности вместе с иностранными коллегами отправятся на места, чтобы проверить, как финансирование, выделенное нашими международными партнерами, тратится на оборонные нужды", — сказал нардеп.

Напомним, в Верховной Раде отменили заседание на 6-8 марта.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что народные депутаты не пришли к согласию относительно законопроекта о мобилизации. В частности, по его мнению, не удалось набрать достаточное количество голосов, а также нет понимания, что делать с отдельными правками.