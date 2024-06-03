У Повітряних силах назвали кількість літаків, які потрібні для захисту України

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш назвав кількість літаків, які потрібні для захисту України від російських окупантів. Йдеться про 150 одиниць.

Про це Ілля Євлаш сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 3 червня.

Літаки для України

"Для того, аби був паритет у нашому небі, нам щонайменше необхідно дві ескадрильї", — наголосив Євлаш.

За його словами, Україні потрібно близько 150 літаків. Він зазначив, що це разом з транспортними, які змогли б повністю забезпечувати наші цілі.

Речник Повітряних сил каже, що все залежить від тієї кількості літаків та озброєння під крилами, які передадуть Україні.

"Сама маса F-16 — це звичайно потужно, але необхідно також і ракети, які б могли на досить дальню відстань проводити свої удари та завдавати ураження по противнику", — зазначив він.

Євлаш додав, що Україна буде рада будь-якій допомозі від союзників, оскільки авіаційний парк досить застарілий.

Нагадаємо, голова міністерства закордонних справ Нідерландів Ганке Брюйнс-Слот заявила, що країна не буде заперечувати проти використання Україною винищувачів F-16 на території Росії у майбутньому. Йдеться про застосування літаків з метою самозахисту.

Також Данія на офіційному рівні схвалила використання Україною переданих багатоцільових винищувачів F-16 по території Росії. При цьому уряд країни наголосив, що використання має відбуватися виключно по військовій інфраструктурі ворога.