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У Повітряних силах назвали кількість літаків, які потрібні для захисту України

У Повітряних силах назвали кількість літаків, які потрібні для захисту України

03 червня 2024 р. 10:35

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Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш назвав кількість літаків, які потрібні для захисту України від російських окупантів. Йдеться про 150 одиниць.

Про це Ілля Євлаш сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 3 червня.

Літаки для України

"Для того, аби був паритет у нашому небі, нам щонайменше необхідно дві ескадрильї", — наголосив Євлаш. 

За його словами, Україні потрібно близько 150 літаків. Він зазначив, що це разом з транспортними, які змогли б повністю забезпечувати наші цілі. 

Речник Повітряних сил каже, що все залежить від тієї кількості літаків та озброєння під крилами, які передадуть Україні.

"Сама маса F-16 — це звичайно потужно, але необхідно також і ракети, які б могли на досить дальню відстань проводити свої удари та завдавати ураження по противнику", — зазначив він.

Євлаш додав, що Україна буде рада будь-якій допомозі від союзників, оскільки авіаційний парк досить застарілий.

Нагадаємо, голова міністерства закордонних справ Нідерландів Ганке Брюйнс-Слот заявила, що країна не буде заперечувати проти використання Україною винищувачів F-16 на території Росії у майбутньому. Йдеться про застосування літаків з метою самозахисту.

Також Данія на офіційному рівні схвалила використання Україною переданих багатоцільових винищувачів F-16 по території Росії. При цьому уряд країни наголосив, що використання має відбуватися виключно по військовій інфраструктурі ворога.

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10:30 Грізний "Бредлі" — 47 ОМБр показала ефектні кадри знищення двох російських БТР з десантом

10:20 Ворог веде посилену розвідку на півдні, після чого завдає ракетних ударів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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