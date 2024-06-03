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В Воздушных силах назвали количество самолетов, необходимых для защиты Украины

В Воздушных силах назвали количество самолетов, необходимых для защиты Украины

3 июня 2024 г. 10:35

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Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш назвал количество самолетов, необходимых для защиты Украины от российских оккупантов. Речь идет о 150 единицах.

Об этом Илья Евлаш сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 3 июня.

Самолеты для Украины

"Для того чтобы был паритет в нашем небе, нам по меньшей мере необходимо две эскадрильи", — подчеркнул Евлаш.

По его словам, Украине нужно около 150 самолетов. Он отметил, что это вместе с транспортными, которые смогли бы полностью обеспечивать наши цели.

Спикер Воздушных сил говорит, что все зависит от количества самолетов и вооружения под крыльями, которые передадут Украине.

"Сама масса F-16 — это конечно мощно, но необходимо также и ракеты, которые могли бы на достаточно далекое расстояние проводить свои удары и наносить поражения по противнику", — отметил он.

Евлаш добавил, что Украина обрадуется любой помощи от союзников, поскольку авиационный парк достаточно устаревший.

Напомним, глава министерства иностранных дел Нидерландов Ганке Брюйнс-Слот заявила, что страна не будет возражать против использования Украиной истребителей F-16 на территории России в будущем. Речь идет о применении самолетов в целях самозащиты.

Также Дания на официальном уровне одобрила использование Украиной переданных целевых истребителей F-16 по территории России. При этом правительство страны подчеркнуло, что использование должно происходить исключительно по военной инфраструктуре врага.

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