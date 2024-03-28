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У Польщі все частіше задумуються про війну — політолог зробив невтішну заяву

У Польщі все частіше задумуються про війну — політолог зробив невтішну заяву

28 березня 2024 р. 11:22

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10:46 Росія змінила тактику обстрілів України — у Раді назвали мету

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09:28 Дикий назвав найбільш небезпечне озброєння для житлових районів, яке використовує РФ

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08:28 Статус "обмежено придатний" скасовують — нардеп відповів, чого чекати від мобілізаційного закону

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08:00 Обстріл Харкова — ефір Новини.LIVE

27 березня 2024
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22:00 Звідки взялася гіперзвукова ракета Циркон — авіаційний експерт в ефірі Новини.LIVE

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19:53 Росіяни перетворили Крим у військову базу, місцеве населення переслідують, — Ташева

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Польський політолог Якуб Корейба заявив, що поляки починають задумуватися про війну у Польщі. Однак, захищати свою країну у випадку бойових дій, готові далеко не усі. 

Про це експерт розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Як ставляться поляки до можливої війни 

"Люди починають думати про те, що війна може бути. Хто хоче бігти — хай біжить в Іспанію, поки ще мости стоять", — сказав Корейба, говорячи про можливість війни в Польщі. 

Він додав, що згідно з результатами опитувань, Польщу готові захищати всього 20% населення. У випадку війни, каже, переважна більшість людей, особливо молодь та літні особи, покинуть країну.

"У випадку чого — машина, Іспанія, будиночок, сонце та море. А Польща — це випадкове місце, де ми народилися за збігом обставин. І так думає приблизно більше половини молодих поляків", — сказав Корейба. 

Нагадаємо, днем раніше стало відомо, що у Польщі готові до переговорів з Україною за участі фермерів.

До слова, польські фермери заявили про намір припинити акцію протесту на кордоні з Росією. Вона розпочалася у середу, 20 березня, і повинна була тривати щонайменше місяць.

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11:51 Українська делегація прибула з робочим візитом у Польщу — що обговорюватимуть сторони

11:45 У жителів Одеси не буде сьогодні світла до вечора — адреси

11:35 Країни G7 хочуть обмежити ціни на російську нафту — як саме

11:32 Зрубали 100-річні дуби на 60 млн грн у заповіднику в Чорнобилі — ДБР висунуло підозру посадовцям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:30 Онлайн-шахрайство в Україні — Нацкомісія з цінних паперів назвала небезпечні сайти

11:28 У Дніпрі затримали колаборанта, який хотів скоригувати удар по ТЕС та військовому шпиталю

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11:22 У Польщі все частіше задумуються про війну — політолог зробив невтішну заяву

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10:46 Росія змінила тактику обстрілів України — у Раді назвали мету

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09:28 Дикий назвав найбільш небезпечне озброєння для житлових районів, яке використовує РФ

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08:28 Статус "обмежено придатний" скасовують — нардеп відповів, чого чекати від мобілізаційного закону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Обстріл Харкова — ефір Новини.LIVE

27 березня 2024
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22:00 Звідки взялася гіперзвукова ракета Циркон — авіаційний експерт в ефірі Новини.LIVE

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