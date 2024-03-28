У Польщі все частіше задумуються про війну — політолог зробив невтішну заяву

Польський політолог Якуб Корейба заявив, що поляки починають задумуватися про війну у Польщі. Однак, захищати свою країну у випадку бойових дій, готові далеко не усі.

Про це експерт розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Як ставляться поляки до можливої війни

"Люди починають думати про те, що війна може бути. Хто хоче бігти — хай біжить в Іспанію, поки ще мости стоять", — сказав Корейба, говорячи про можливість війни в Польщі.

Він додав, що згідно з результатами опитувань, Польщу готові захищати всього 20% населення. У випадку війни, каже, переважна більшість людей, особливо молодь та літні особи, покинуть країну.

"У випадку чого — машина, Іспанія, будиночок, сонце та море. А Польща — це випадкове місце, де ми народилися за збігом обставин. І так думає приблизно більше половини молодих поляків", — сказав Корейба.

Нагадаємо, днем раніше стало відомо, що у Польщі готові до переговорів з Україною за участі фермерів.

До слова, польські фермери заявили про намір припинити акцію протесту на кордоні з Росією. Вона розпочалася у середу, 20 березня, і повинна була тривати щонайменше місяць.