В Польше все чаще задумываются о войне — политолог сделал нелестное заявление

Польский политолог Якуб Корейба заявил, что поляки начинают задумываться о войне в Польше. Однако защищать свою страну в случае боевых действий готовы далеко не все.

Об этом эксперт рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Как относятся поляки к возможной войне

"Люди начинают думать о том, что война может быть. Кто хочет бежать — пусть бежит в Испанию пока мосты стоят", — сказал Корейба, говоря о возможности войны в Польше.

Он добавил, что, согласно результатам опросов, Польшу готовы защищать всего 20% населения. В случае войны, говорит, подавляющее большинство людей, особенно молодежь и пожилые, покинут страну.

"В случае чего — машина, Испания, домик, солнце и море. А Польша — это случайное место, где мы родились по стечению обстоятельств. И так думает примерно больше половины молодых поляков", — сказал Корейба.

Напомним, днем ранее стало известно, что в Польше готовы к переговорам с Украиной с участием фермеров.

Кстати, польские фермеры заявили о намерении прекратить акцию протеста на границе с Россией. Она началась в среду, 20 марта, и должна была длиться минимум месяц.