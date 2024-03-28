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В Польше все чаще задумываются о войне — политолог сделал нелестное заявление

В Польше все чаще задумываются о войне — политолог сделал нелестное заявление

28 марта 2024 г. 11:22

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11:22 В Польше все чаще задумываются о войне — политолог сделал нелестное заявление

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10:46 Россия изменила тактику обстрелов Украины — в Раде назвали цель

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09:28 Дикий назвал наиболее опасное вооружение для жилых районов, которое использует РФ

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08:28 Статус "ограниченно годный" отменяют — нардеп ответил, чего ждать от мобилизационного закона

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19:53 Россияне превратили Крым в военную базу, местное население преследуют, — Ташева

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Польский политолог Якуб Корейба заявил, что поляки начинают задумываться о войне в Польше. Однако защищать свою страну в случае боевых действий готовы далеко не все.

Об этом эксперт рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Как относятся поляки к возможной войне

"Люди начинают думать о том, что война может быть. Кто хочет бежать — пусть бежит в Испанию пока мосты стоят", — сказал Корейба, говоря о возможности войны в Польше.

Он добавил, что, согласно результатам опросов, Польшу готовы защищать всего 20% населения. В случае войны, говорит, подавляющее большинство людей, особенно молодежь и пожилые, покинут страну.

"В случае чего — машина, Испания, домик, солнце и море. А Польша — это случайное место, где мы родились по стечению обстоятельств. И так думает примерно больше половины молодых поляков", — сказал Корейба.

Напомним, днем ранее стало известно, что в Польше готовы к переговорам с Украиной с участием фермеров.

Кстати, польские фермеры заявили о намерении прекратить акцию протеста на границе с Россией. Она началась в среду, 20 марта, и должна была длиться минимум месяц.

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11:30 Онлайн-мошенничество в Украине — Нацкомиссия по ценным бумагам назвала опасные сайты

11:28 В Днепре задержали коллаборанта, который хотел скорректировать удар по ТЭС и военному госпиталю

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:23 Украинские военные прошли обучение по тактической медицине в Британии — кадры от Генштаба

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