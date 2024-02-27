У Кривому Розі приватна фірма наживається на похоронах військових — деталі

У Кривому Розі організували схему, згідно з якою організовувати поховання військових може лише одна приватна фірма "Ритуал Сервіс Плюс". За словами місцевих, жодних інших альтернатив немає і навіть якщо військова частина забезпечили усім необхідним варіанту "не платити" немає — гроші беруть навіть за неіснуючі послуги.

Деталі схеми розповіли у новому розслідуванні журналісти BIHUS Info.

Як організована схема

Як розповіли місцеві жителі журналістам, територіальні центри комплектування відправляють родичів загиблих військових до ритуальної фірми "Ритуал Сервіс Плюс", яка знаходиться у самому центрі міста.

Вона, як стверджують, вимагає гроші навіть тоді, коли усім необхідним — труною, формою, вінком тощо — забезпечила військова частина. Компанія приймає оплату на приватну картку або готівкою.

"Командир підтвердив, що ви нічого не маєте за це платити, це ми як військова частина це замовили та забезпечили. Аж на неї починають тиснути! І не тільки цей представник "Ритаул Плюс", їй дзвонять із соцзахисту", — сказала депутат міськради Наталія Шишка, розповідаючи про одну з історій поховання у місті.

Хто стоїть за схемою

Згідно із фотографій накладних, які написані від руки, журналісти зрозуміли, що послуги надає ФОП Лазаренко Руслан Валерійович. Чоловіку — 32 роки, з яких останні 3,5 роки він зареєстрований як фізична особа-підприємець, надає ритуальні послуги та займається організацією поховань.

Ще один фігурант — Андрій Малий. Саме на його приватну картку робили платежі ті родини загиблих воїнів, які не мали готівки.

"Васільєв Андрій Альбертович — директор того самого комунального підприємства "Ритуал Сервіс Плюс" Криворізької міськради. Це воно в теорії й мало б отримувати від міста гроші організовуючи поховання загиблих військовослужбовців", — повідомили журналісти-розслідувачі.

Прибутки Васільєва

За даними ЗМІ, на посаді директора КП Андрій Васільєв перебуває останні вісім років. У декларації за 2022 рік чоловік вказав, що отримав трохи менше ніж 600 тисяч гривень.

У 2023-му він придбав автівку Skoda Kodia того ж року випуску, яка вартує 50 тисяч доларів. Паралельно з тим, у його 70-річної матері з'явився новий Volkswagen Touareg. Ба більше, у період за 2022-2023 роки у жінки з'явився цілий автопарк, серед якого великий Volkswagen Crafter і цілий самоскид FAW.

"Нерухомість матері — це взагалі окрема історія, яка квітла протягом усього терміну перебування сина на посаді директора комунального підприємства. Влітку 2020 року Раїса Васільєва купує квартиру у Кривому Розі. Будинок не новий, але таке помешкання без ремонту коштує від 20 тисяч доларів", — сказали журналісти.

У 2021 році мати Васільєва придбала будинок площею 255 метрів квадратних. Однак, у помешканні проживає її син разом із родиною. Того ж року вона інвестувала в апартаменти в комплексі "Каліпсо", що розташовані на березі моря в Одесі.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України виявило й підтвердило, що в Міністерстві оборони діє корупційна схема. Вона дозволяє завищувати ціни під час закупівлі продуктів. Внаслідок цього недоброчесні постачальники отримують надприбутки та фактично наживаються на армії.

Також ми повідомляли, що чиновники ДСНС незаконно заволоділи сотнями мільйонів гривень при закупівлі автодрабин. Розслідувачі з'ясували, що вони продавали їх за кордон майже в два рази дешевше, ніж закупила ДСНС, а різницю "ховали в кишеню".