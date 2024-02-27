В Кривом Роге частная фирма наживается на похоронах военных — детали

В Кривом Роге организовали схему, согласно которой организовывать похорон военных может только одна частная фирма "Ритуал Сервис Плюс". По словам местных, никаких других альтернатив нет и даже если военная часть обеспечила всем необходимым варианта "не платить" нет — деньги берут даже за несуществующие услуги.

Подробности схемы рассказали в новом расследовании журналисты BIHUS Info.

Как организована схема

Как рассказали местные жители журналистам, территориальные центры комплектования отправляют родственников погибших военных в ритуальную фирму "Ритуал Сервис Плюс", которая находится в самом центре города.

Она, как утверждают, требует деньги даже тогда, когда всем необходимым — гробом, формой, венком и т.п. — обеспечила военная часть. Компания принимает оплату на частную карту или наличными.

"Командир подтвердил, что вы ничего не должны за это платить, это мы как военная часть это заказали и обеспечили. Но на нее начинают давить! И не только этот представитель "Ритаул Плюс", ей звонят по соцзащите", — сказала депутат горсовета Наталия Шишка, рассказывая об одной из историй захоронения в городе.

Кто стоит за схемой

Согласно фотографиям накладных, написанным от руки, журналисты поняли, что услуги предоставляет ФЛП Лазаренко Руслан Валерьевич. Мужчине — 32 года, из которых последние 3,5 года он зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель, оказывает ритуальные услуги и занимается организацией захоронений.

Еще один фигурант — Андрей Малый. Именно на его частную карточку делали платежи те семьи погибших воинов, у которых не было наличных.

"Васильев Андрей Альбертович — директор того же коммунального предприятия "Ритуал Сервис Плюс" Криворожского горсовета. Это оно в теории и должно получать от города деньги организуя захоронения погибших военнослужащих", — сообщили журналисты-расследователи.

Доходы Васильева

По данным СМИ, на должности директора КП Андрей Васильев находится последние восемь лет. В декларации за 2022 год мужчина указал, что получил чуть меньше 600 тысяч гривен.

В 2023-м он приобрел автомобиль Skoda Kodia того же года выпуска, который стоит 50 тысяч долларов. Параллельно с тем у его 70-летней матери появился новый Volkswagen Touareg. Более того, в период за 2022-2023 годы у женщины появился целый автопарк, среди которого большой Volkswagen Crafter и целый самосвал FAW.

"Недвижимость матери — это вообще отдельная история, которая цвела в течение всего срока пребывания сына на должности директора коммунального предприятия. Летом 2020 года Раиса Васильева покупает квартиру в Кривом Роге. Дом не новый, но такое жилье без ремонта стоит от 20 тысяч долларов", — сказали журналисты.

В 2021 году мать Васильева приобрела дом площадью 255 квадратных метров. Однако в нем проживает ее сын вместе с семьей. В том же году она инвестировала в апартаменты в комплексе "Калипсо", расположенном на берегу моря в Одессе.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины обнаружило и подтвердило, что в Министерстве обороны действует коррупционная схема. Она позволяет завышать цены при закупке продуктов. В результате недобропорядочные поставщики получают сверхприбыли и фактически наживаются на армии.

Также мы сообщали, что чиновники ГСЧС незаконно завладели сотнями миллионов гривен при закупке автолестниц. Расследователи выяснили, что они продавали их за границу почти в два раза дешевле, чем закупила ГСЧС, а разницу "прятали в карман".