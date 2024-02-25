У Києві відбувається церемонія прощання з дисидентом Степаном Хмарою

У Києві прощаються з українським політиком та політв'язнем радянських часів Степаном Хмарою. Церемонія прощання відбулася у холі Київської консерваторії, після чого продовжиться на Майдані Незалежності.

Про це з місця подій передає кореспондент Новини.LIVE.

Прощання зі Степаном Хмарою

Відомо, що церемонія прощання розпочалась о 10:00 у холі Київської консерваторії, яка продовжиться о 12:00 на Майдані Незалежності.

О 15:00, після того як українського політика відспівають у Церкві Святого Миколая УГКЦ, відбудеться поховання на Байковому кладовищі.

Попрощатися зі Степаном Хмарою прийшли чимало людей, серед яких відомі політики та медійні особи, в тому числі журналіст Дмитро Гордон разом з дружиною Олесею Бацман.

Нагадаємо, Степан Хмара помер на 87-му році життя. Відомо, що останнім часом він тяжко хворів. Його шпиталізували 14 лютого та збирали гроші на необхідне лікування.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж з церемонії прощання.