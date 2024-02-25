В Киеве проходит церемония прощания с диссидентом Степаном Хмарой

В Киеве прощаются с украинским политиком и политзаключенным советских времен Степаном Хмарой. Церемония прощания прошла в холле Киевской консерватории, после чего продолжится на Майдане Независимости..

Об этом передает корреспондент Новини.LIVE.

Прощание со Степаном Облаком

Известно, что церемония прощания началась в 10:00 в холле Киевской консерватории, которая продлится в 12:00 на Майдане Независимости.

В 15:00, после того, как украинского политика отпевают в Церкви Святого Николая УГКЦ, пройдут захоронения на Байковом кладбище.

Попрощаться со Степаном Хмарой пришли много людей, среди которых известные политики и медийные лица, в том числе журналист Дмитрий Гордон вместе с женой Алесей Бацман.

Напомним, Степан Хмара скончался на 87-м году жизни. Известно, что в последнее время он тяжело болел. Его госпитализировали 14 февраля и собирали деньги на необходимое лечение.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с церемонии прощания.