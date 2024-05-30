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У Херсонській ОВА назвали кількість людей, які залишаються в місті

У Херсонській ОВА назвали кількість людей, які залишаються в місті

30 травня 2024 р. 14:07

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14:01 Життя без дому — наскільки важко переселенцям без власного житла

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13:13 Сталінська стаття дозволяє катувати ув'язнених — нардеп Фріс назвав спосіб вирішення проблеми

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12:59 У ЗСУ заявили, що окупантам не вистачає сил одночасно тиснути на двох напрямках фронту

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12:19 Боєць "Азову" розкритикував мобілізацію та нераціональне використання людських ресурсів в ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:43 Медик "Азова" Ротчук вказав переваги російської армії на фронті проти ЗСУ

Text

09:24 Медик "Азову" Ротчук пояснив ключову відмінність між мобілізацією і рекрутингом

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Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської Олександр Толоконніков розповів, скільки осіб з 300 тисяч громадян залишилося в Херсоні. За його словами, йдеться про 65 тисяч.

Про це Олександр Толоконніков розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 30 травня.

Кількість громадян у Херсоні

"65 тисяч з 300 тис. громадян залишається у Херсоні", — зазначив Толоконніков. 

За його словами, кожні 2 хвилини прилітає снаряд по Херсонській області. Він розповів, що цивільні повертаються додому, щоб обробити землю. Наразі евакуація проходить неактивно.

Толоконніков наголосив, що коли вибухи в одній стороні, люди просто розвертаються й ідуть в іншу сторону, і не ховаються по укриттях.

Нагадаємо, 29 травня окупанти здійснили обстріл Антонівки Херсонської області. Внаслідок атаки було поранено місцевого мешканця.

Також 28 травня загарбники обстріляли Берислав Херсонської області. Внаслідок атаки місцевий мешканець загинув від отриманих травм.

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14:39 Данія схвалила використання переданих Україні F-16 для атак по Росії

14:38 Мобілізація ув'язнених — до ЗСУ можуть приєднатися понад дві тисячі в'язнів

14:27 Народний синоптик Діденко повідомила, який "подарунок" підготувала погода в останній день весни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:16 Це глухий кут — Безугла жорстко розкритикувала відсутність змін у роботі Генштабу

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