У Херсонській ОВА назвали кількість людей, які залишаються в місті

Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської Олександр Толоконніков розповів, скільки осіб з 300 тисяч громадян залишилося в Херсоні. За його словами, йдеться про 65 тисяч.

Про це Олександр Толоконніков розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 30 травня.

Кількість громадян у Херсоні

"65 тисяч з 300 тис. громадян залишається у Херсоні", — зазначив Толоконніков.

За його словами, кожні 2 хвилини прилітає снаряд по Херсонській області. Він розповів, що цивільні повертаються додому, щоб обробити землю. Наразі евакуація проходить неактивно.

Толоконніков наголосив, що коли вибухи в одній стороні, люди просто розвертаються й ідуть в іншу сторону, і не ховаються по укриттях.

Нагадаємо, 29 травня окупанти здійснили обстріл Антонівки Херсонської області. Внаслідок атаки було поранено місцевого мешканця.

Також 28 травня загарбники обстріляли Берислав Херсонської області. Внаслідок атаки місцевий мешканець загинув від отриманих травм.