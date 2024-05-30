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В Херсонской ОВА назвали количество людей, которые остаются в городе

В Херсонской ОВА назвали количество людей, которые остаются в городе

30 мая 2024 г. 14:07

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12:59 В ВСУ заявили, что оккупантам не хватает сил одновременно давить на двух направлениях фронта

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12:19 Боец "Азова" подверг критике мобилизацию и нерациональное использование человеческих ресурсов в ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:43 Медик "Азова" Ротчук указал преимущества российской армии на фронте против ВСУ

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09:24 Медик "Азова" Ротчук объяснил ключевое отличие между мобилизацией и рекрутингом

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08:00 Дополнительные деньги на оружие, пытки в тюрьмах и выплаты ПАСЕ для украинцев — эфир Ранок.LIVE

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Начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской Александр Толоконников рассказал, сколько человек из 300 тысяч граждан осталось в Херсоне. По его словам, речь идет о 65 тысячах.

Об этом Александр Толоконников рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 30 мая.

Количество граждан в Херсоне

"65 тысяч из 300 тыс. граждан остаются в Херсоне", — отметил Толоконников.

По его словам, каждые две минуты прилетает снаряд по Херсонской области. Он рассказал, что гражданские возвращаются домой, чтобы обработать землю. Эвакуация проходит неактивно.

Толоконников подчеркнул, что когда взрывы в одной стороне, люди просто разворачиваются и уходят в другую сторону, и не прячутся по укрытиям.

Напомним, 29 мая оккупанты совершили обстрел Антоновки Херсонской области. В результате атаки был ранен местный житель.

Также 28 мая захватчики обстреляли Берислав Херсонской области. В результате атаки местный житель погиб от полученных травм.

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14:41 Киевлянам придется дольше ждать метро — как мобилизация повлияла на работу транспорта

14:39 Дания одобрила использование переданных Украине F-16 для атак по России

14:38 Мобилизация заключенных — к ВСУ могут присоединиться более двух тысяч узников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:27 Народный синоптик Диденко сообщила, какой "подарок" подготовила погода в последний день весны

14:16 Это тупик — Безуглая жестко раскритиковала отсутствие изменений в работе Генштаба

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12:59 В ВСУ заявили, что оккупантам не хватает сил одновременно давить на двух направлениях фронта

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12:19 Боец "Азова" подверг критике мобилизацию и нерациональное использование человеческих ресурсов в ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:43 Медик "Азова" Ротчук указал преимущества российской армии на фронте против ВСУ

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09:24 Медик "Азова" Ротчук объяснил ключевое отличие между мобилизацией и рекрутингом

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