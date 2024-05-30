В Херсонской ОВА назвали количество людей, которые остаются в городе

Начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской Александр Толоконников рассказал, сколько человек из 300 тысяч граждан осталось в Херсоне. По его словам, речь идет о 65 тысячах.

Об этом Александр Толоконников рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 30 мая.

Количество граждан в Херсоне

"65 тысяч из 300 тыс. граждан остаются в Херсоне", — отметил Толоконников.

По его словам, каждые две минуты прилетает снаряд по Херсонской области. Он рассказал, что гражданские возвращаются домой, чтобы обработать землю. Эвакуация проходит неактивно.

Толоконников подчеркнул, что когда взрывы в одной стороне, люди просто разворачиваются и уходят в другую сторону, и не прячутся по укрытиям.

Напомним, 29 мая оккупанты совершили обстрел Антоновки Херсонской области. В результате атаки был ранен местный житель.

Также 28 мая захватчики обстреляли Берислав Херсонской области. В результате атаки местный житель погиб от полученных травм.