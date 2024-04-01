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У ГУР заявили, що після виборів РФ готується до протистояння з Європою

У ГУР заявили, що після виборів РФ готується до протистояння з Європою

01 квітня 2024 р. 09:28

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14:58 Нардеп розповів, чи вплинуть обстріли української енергетики на допомогу від США

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13:57 На столичному Печерську відбулася акція на підтримку військовополонених Азову

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12:01 Можливе підвищення тарифів на електроенергію — Кучеренко зробив прогноз

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Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів про плани Росії після проведення виборів. За його словами, ворог активно готується до протистояння з Європою.

Про це Вадим Скібіцький сказав у програмі Security talks на Апостроф TV.

Протистояння РФ та Європи

Скібіцький зазначив, що плани і стратегія Росії щодо України залишились незмінними. Насамперед це повна окупація Донецької та Луганської областей. 

"Ми це бачимо по тих активних штурмових діях, які веде РФ", ― наголосив представник ГУР МО.

Після виборів російський диктатор Володимир Путін зосередиться на продовженні агресивної політики.  

"Він пройшов цей черговий етап безпосереднього утримання влади і зараз буде вирішувати ті завдання, які стоять перед ним стосовно України і не тільки. Така активна підготовка до можливого протистояння взагалі з Європою, з НАТО, зі США ― це вже почалося на рівні заяв. Саме на це будуть зараз зосереджені всі зусилля", ― заявив Скібіцький.  

Нагадаємо, триденні вибори в РФ закінчилися перемогою Путіна. Відразу після закриття виборчих дільниць 17 березня він виступив перед росіянами, заявивши, що під час свого нового президентського терміну продовжить вести війну в Україні.

Також аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підкреслили, що певні фінансові, економічні та військові показники свідчать про підготовку Росії до широкомасштабного конфлікту з НАТО. На думку фахівців, напад може відбутися у найближчі роки. 

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09:10 НБУ та банки різко знизили курс долара та євро

08:59 Окупанти вдарили по будівлі ДСНС на Харківщині — там було шестеро рятувальників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:48 Окупанти завдали 418 ударів по Запорізькій області — є постраждалий

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23:42 Луганський прикордонний загін ДПСУ показав, як нищить російську фронтову авіацію під Сватовим

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