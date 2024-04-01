У ГУР заявили, що після виборів РФ готується до протистояння з Європою

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів про плани Росії після проведення виборів. За його словами, ворог активно готується до протистояння з Європою.

Про це Вадим Скібіцький сказав у програмі Security talks на Апостроф TV.

Протистояння РФ та Європи

Скібіцький зазначив, що плани і стратегія Росії щодо України залишились незмінними. Насамперед це повна окупація Донецької та Луганської областей.

"Ми це бачимо по тих активних штурмових діях, які веде РФ", ― наголосив представник ГУР МО.

Після виборів російський диктатор Володимир Путін зосередиться на продовженні агресивної політики.

"Він пройшов цей черговий етап безпосереднього утримання влади і зараз буде вирішувати ті завдання, які стоять перед ним стосовно України і не тільки. Така активна підготовка до можливого протистояння взагалі з Європою, з НАТО, зі США ― це вже почалося на рівні заяв. Саме на це будуть зараз зосереджені всі зусилля", ― заявив Скібіцький.

Нагадаємо, триденні вибори в РФ закінчилися перемогою Путіна. Відразу після закриття виборчих дільниць 17 березня він виступив перед росіянами, заявивши, що під час свого нового президентського терміну продовжить вести війну в Україні.

Також аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підкреслили, що певні фінансові, економічні та військові показники свідчать про підготовку Росії до широкомасштабного конфлікту з НАТО. На думку фахівців, напад може відбутися у найближчі роки.