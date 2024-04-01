В ГУР заявили, что после выборов РФ готовится к противостоянию с Европой

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал о планах России после проведения выборов. По его словам, враг активно готовится к противостоянию с Европой.

Об этом Вадим Скибицкий сказал в программе Security talks на Апострофе TV.

Противостояние РФ и Европы

Скибицкий отметил, что планы и стратегия России по Украине остались неизменными. В первую очередь это полная оккупация Донецкой и Луганской областей.

"Мы это видим по тем активным штурмовым действиям, которые ведет РФ", — подчеркнул представитель ГУР МО.

После выборов российский диктатор Владимир Путин будет сосредоточен на продолжении агрессивной политики.

"Он прошел этот очередной этап непосредственного удержания власти и сейчас будет решать те задачи, которые стоят перед ним по отношению к Украине и не только. Такая активная подготовка к возможному противостоянию вообще с Европой, с НАТО, с США — это уже началось на уровне заявлений. Именно на это будут сейчас сосредоточены все усилия", — заявил Скибицкий.

Напомним, трехдневные выборы в РФ закончились победой Путина. Сразу после закрытия избирательных участков 17 марта он выступил перед россиянами, заявив, что во время своего нового президентского срока продолжит вести войну в Украине.

Также аналитики Института изучения войны (ISW) подчеркнули, что некоторые финансовые, экономические и военные показатели свидетельствуют о подготовке России к широкомасштабному конфликту с НАТО. По мнению специалистов, нападение может произойти в ближайшие годы.