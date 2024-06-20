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У Франції відбулись масові протести проти ультраправих — головні новини тижня з Парижу

У Франції відбулись масові протести проти ультраправих — головні новини тижня з Парижу

20 червня 2024 р. 07:51

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08:00 Обстріл об'єктів енергетики та результати домовленостей Путіна і Кім Чен Ина — ефір Ранок.LIVE

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21:27 Ексчлен уряду Польщі заявив, що Україна управляється мафіозним чином

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18:15 Коли чекати на демобілізацію та перезавантаження БЕБ — ефір Вечір.LIVE

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14:00 Кудряшов назвав найважчі місяці для України і війська

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12:45 Кудряшов пояснив необхідність зниження мобілізаційного віку і запровадження медпідготовки для юнаків

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Після розпуску Емануелем Макроном Національних зборів Франції та оголошення дострокових виборів до французького парламенту, у країні відбулися масові маніфестації. Люди протестують проти ультраправих.

Про це та інше розповіла в етері Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Франції Валерія Рождественська. 

Головні новини тижня у Франції

В етері Вечір.LIVE Валерія Рождественська розповіла про наступне: 

  • У Франції відбулося 182 мітинги проти ультраправих. Загалом акції підтримали 250 тисяч осіб. 
  • Голова партіі "Національне обʼєднання" ультраправих Джордан Барделла підтвердив, що хоче "остаточно" приватизувати суспільне мовлення, якщо його партія прийде до влади після виборів.
  • З 10 червня було подано близько 400 тисяч довіреностей для голосування на позачергових виборах до парламенту, це в шість з половиною разів більше, ніж під час парламентських виборів 2022 року за той самий період.
  • 11 червня у віці 80 років у Парижі від раку померла французька співачка Франсуаза Арді. Її називають національним скарбом Франції. 
  • У понеділок ввечері французька збірна перемогла Австрію з рахунком 1-0. Наприкінці матчу поле покинув зі зламаним носом капітан французької збірної Кіліан Мбапе.

Нагадаємо, 18 червня пішла з життя легенда французького та світового кінематографа, зірка фільмів Федеріко Фелліні та Клода Лелуша акторка Анук Еме. Їй було 92 роки. 

Також зазначимо, що гравець збірної Австрії Кевін Дансо вибачився за те, що травмував Кіліана Мбаппе у матчі групового етапу на Євро-2024.

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07:51 Через ОСББ можна втратити субсидії — що варто знати

07:25 Черги на кордоні України — які КПП зранку переповнені транспортом

06:52 У Бердянську повернули радянські назви вулиць — у райраді розповіли, як проходить інтеграція в РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:45 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию на Євро-2024

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06:44 Чи чекати повістки українцям, які оновили дані в Резерв+ — пояснює адвокат

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08:00 Обстріл об'єктів енергетики та результати домовленостей Путіна і Кім Чен Ина — ефір Ранок.LIVE

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07:51 У Франції відбулись масові протести проти ультраправих — головні новини тижня з Парижу

19 червня 2024
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23:36 Гончаренко висловив категоричну позицію щодо економічного бронювання

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21:57 У Києві зруйновано пішохідну частину шляхопроводу на Жилянській — що відомо

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21:27 Ексчлен уряду Польщі заявив, що Україна управляється мафіозним чином

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19:59 Час для проведення Саміту миру був обраний невдало — нардеп пояснив чому

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18:15 Коли чекати на демобілізацію та перезавантаження БЕБ — ефір Вечір.LIVE

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14:00 Кудряшов назвав найважчі місяці для України і війська

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12:45 Кудряшов пояснив необхідність зниження мобілізаційного віку і запровадження медпідготовки для юнаків

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