У Франції відбулись масові протести проти ультраправих — головні новини тижня з Парижу

Після розпуску Емануелем Макроном Національних зборів Франції та оголошення дострокових виборів до французького парламенту, у країні відбулися масові маніфестації. Люди протестують проти ультраправих.

Про це та інше розповіла в етері Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Франції Валерія Рождественська.

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В етері Вечір.LIVE Валерія Рождественська розповіла про наступне:

У Франції відбулося 182 мітинги проти ультраправих. Загалом акції підтримали 250 тисяч осіб.

Голова партіі "Національне обʼєднання" ультраправих Джордан Барделла підтвердив, що хоче "остаточно" приватизувати суспільне мовлення, якщо його партія прийде до влади після виборів.

З 10 червня було подано близько 400 тисяч довіреностей для голосування на позачергових виборах до парламенту, це в шість з половиною разів більше, ніж під час парламентських виборів 2022 року за той самий період.

11 червня у віці 80 років у Парижі від раку померла французька співачка Франсуаза Арді. Її називають національним скарбом Франції.

У понеділок ввечері французька збірна перемогла Австрію з рахунком 1-0. Наприкінці матчу поле покинув зі зламаним носом капітан французької збірної Кіліан Мбапе.

Нагадаємо, 18 червня пішла з життя легенда французького та світового кінематографа, зірка фільмів Федеріко Фелліні та Клода Лелуша акторка Анук Еме. Їй було 92 роки.

Також зазначимо, що гравець збірної Австрії Кевін Дансо вибачився за те, що травмував Кіліана Мбаппе у матчі групового етапу на Євро-2024.