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Во Франции прошли массовые протесты против ультраправых — главные новости недели из Парижа

Во Франции прошли массовые протесты против ультраправых — главные новости недели из Парижа

20 июня 2024 г. 7:51

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08:00 Обстрел объектов энергетики и результаты договоренностей Путина и Ким Чен Ына — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Во Франции прошли массовые протесты против ультраправых — главные новости недели из Парижа

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23:36 Гончаренко высказал категоричную позицию по экономическому бронированию

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21:57 В Киеве разрушена пешеходная часть путепровода на Жилянской — что известно

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21:27 Эксчлен правительства Польши заявил, что Украина управляется мафиозным образом

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19:59 Время для проведения Саммита мира было выбрано неудачно — нардеп объяснил почему

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18:15 Когда ждать демобилизацию и перезагрузка БЭБ — эфир Вечір.LIVE

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14:00 Кудряшов назвал самые тяжелые месяцы для Украины и войска

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12:45 Кудряшов объяснил необходимость снижения мобилизационного возраста и медподготовки для юношей

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10:52 Нардеп Игорь Фрис объяснил, какие предприятия нуждаются в экономическом бронировании

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Обстрел объектов энергетики и результаты договоренностей Путина и Ким Чен Ына — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Во Франции прошли массовые протесты против ультраправых — главные новости недели из Парижа

19 июня 2024
Text

23:36 Гончаренко высказал категоричную позицию по экономическому бронированию

Text

21:57 В Киеве разрушена пешеходная часть путепровода на Жилянской — что известно

Text

21:27 Эксчлен правительства Польши заявил, что Украина управляется мафиозным образом

Text

19:59 Время для проведения Саммита мира было выбрано неудачно — нардеп объяснил почему

Text

18:15 Когда ждать демобилизацию и перезагрузка БЭБ — эфир Вечір.LIVE

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14:00 Кудряшов назвал самые тяжелые месяцы для Украины и войска

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12:45 Кудряшов объяснил необходимость снижения мобилизационного возраста и медподготовки для юношей

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10:52 Нардеп Игорь Фрис объяснил, какие предприятия нуждаются в экономическом бронировании

После роспуска Эмануэлем Макроном Национального собрания Франции и объявления досрочных выборов во французский парламент в стране прошли массовые манифестации. Люди протестуют против ультраправых.

Об этом и другом рассказала в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE во Франции Валерия Рождественская.

Главные новости недели во Франции

В эфире Вечер.LIVE Валерия Рождественская рассказала о следующем:

  • Во Франции состоялось 182 митинга против ультраправых. В общей сложности акции поддержали 250 тысяч человек.
  • Глава партии "Национальное объединение" ультраправых Джордан Барделла подтвердил, что хочет "окончательно" приватизировать общественное вещание, если его партия придет к власти после выборов.
  • С 10 июня было подано около 400 тысяч доверенностей для голосования на внеочередных выборах в парламент, это в шесть с половиной раз больше, чем на парламентских выборах 2022 года за тот же период.
  • 11 июня в возрасте 80 лет в Париже от рака скончалась французская певица Франсуаза Арди. Ее называют национальным сокровищем Франции.
  • В понедельник вечером французская сборная победила Австрию со счётом 1-0. В конце матча поле покинул со сломанным носом капитан французской сборной Килиан Мбапе.

Напомним, 18 июня ушла из жизни легенда французского и мирового кинематографа, звезда фильмов Федерико Феллини и Клода Лелуша актриса Анук Эме. Ей было 92 года.

Также отметим, что игрок сборной Австрии Кевин Дансо принес извинения за то, что травмировал Килиана Мбаппе в матче группового этапа на Евро-2024.

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08:30 Последствия отказа работодателя вручать повестки — комментарий Минобороны

07:58 В Минобороны объяснили юридическую силу электронного военного билета

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:53 В Укрэнерго сообщили о последствиях ночных ударов России по гражданской энергоинфраструктуре

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07:51 Во Франции прошли массовые протесты против ультраправых — главные новости недели из Парижа

19 июня 2024
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23:36 Гончаренко высказал категоричную позицию по экономическому бронированию

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