Во Франции прошли массовые протесты против ультраправых — главные новости недели из Парижа

После роспуска Эмануэлем Макроном Национального собрания Франции и объявления досрочных выборов во французский парламент в стране прошли массовые манифестации. Люди протестуют против ультраправых.

Об этом и другом рассказала в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE во Франции Валерия Рождественская.

Главные новости недели во Франции

В эфире Вечер.LIVE Валерия Рождественская рассказала о следующем:

Во Франции состоялось 182 митинга против ультраправых. В общей сложности акции поддержали 250 тысяч человек.

Глава партии "Национальное объединение" ультраправых Джордан Барделла подтвердил, что хочет "окончательно" приватизировать общественное вещание, если его партия придет к власти после выборов.

С 10 июня было подано около 400 тысяч доверенностей для голосования на внеочередных выборах в парламент, это в шесть с половиной раз больше, чем на парламентских выборах 2022 года за тот же период.

11 июня в возрасте 80 лет в Париже от рака скончалась французская певица Франсуаза Арди. Ее называют национальным сокровищем Франции.

В понедельник вечером французская сборная победила Австрию со счётом 1-0. В конце матча поле покинул со сломанным носом капитан французской сборной Килиан Мбапе.

Напомним, 18 июня ушла из жизни легенда французского и мирового кинематографа, звезда фильмов Федерико Феллини и Клода Лелуша актриса Анук Эме. Ей было 92 года.

Также отметим, что игрок сборной Австрии Кевин Дансо принес извинения за то, что травмировал Килиана Мбаппе в матче группового этапа на Евро-2024.