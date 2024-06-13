У Франції оголошено позачергові парламентські вибори — Макрон розпускає Національні збори. Тим часом на виборах у Європарламент близько 40% голосів у Франції отримали ультраправі сили.

Про це та інше в ефірі Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Франції Валерія Рождественська.

Головні новини тижня з Франції

В ефірі Вечір.LIVE Валерія Рождественська розповіла про наступне:

9 травня у Франції пройшли вибори до Європарламенту. Найбільшу кількість місць — 30 — віддано ультраправій партії "Національне обʼєднання". Загалом ультраправі зібрали близько 40% голосів, тим часом політична сила Макрона — 14,55%.

Еммануель Макрон оголосив про проведення новий парламентських виборів у Франції 30 червня та 7 липня.

Минулого тижня на Ейфелевій вежі у Парижі встановили величезні олімпійські кільця.

Макрон у своїх дописав в соцмережах заявив про поглиблення тісних стосунків зі Сполученими Штатами та про подальшу підтримку України.

Гарольд Теренс, 100-річний американський ветеран, одружився зі своєю 96-річною нареченою Жанною Сверлін у суботу вранці в ратуші Карентан-ле-Маре у Франції.

На цьому тижні президент Франції вшанував памʼять жертв нацистської розправи у містах Тюль і Орадур-сюр-Глан.

У виданні Le Figaro зазначається, що середня вартість рахунків за газ для мільйонів французів зросте на 11,7% у липні порівняно з червнем, що є наслідком підвищення цін на розподіл.

Нагадаємо, у неділю, 9 червня, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів — нижньої палати французького парламенту.

Також зазначимо, що Макрон запропонував створити коаліцію з інструкторів для України, однак у Німеччині цю ідею не підтримали.