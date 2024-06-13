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У Франції пройдуть позачергові парламентські вибори — головні новини з Парижа за тиждень

У Франції пройдуть позачергові парламентські вибори — головні новини з Парижа за тиждень

13 червня 2024 р. 16:26

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16:26 У Франції пройдуть позачергові парламентські вибори — головні новини з Парижа за тиждень

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15:58 Військовий психолог пояснив перевагу добровольців на фронті над мобілізованими

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13:26Експерт пояснив, чому до кінця року неможливо збудувати 1 ГВт генерації світла

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13:05 Військовий психолог пояснив причину негативного ставлення до працівників ТЦК

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12:02 Економічне бронювання — нардеп назвав суму, яку щомісяця отримуватиме держбюджет після його ухвали

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10:55 ТЦК має конкурувати з центрами рекрутингу, а не воювати з населенням, — військовий психолог

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08:00 Зеленський в Саудівській Аравії, економічне бронювання та мобілізація ув'язнених — ефір Ранок.LIVE

12 червня 2024
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23:30 Не діють на користь ЗСУ — Братчук відреагував на конфлікт між ТЦК та медиками в Одесі

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22:16 Жорстокі бої під Бахмутом і бойові будні бригади ДПСУ "Помста" — ексклюзив Новини.LIVE

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21:37 Нардеп заявив, що медикам необхідно в першу чергу надати бронь

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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16:26 У Франції пройдуть позачергові парламентські вибори — головні новини з Парижа за тиждень

Text

15:58 Військовий психолог пояснив перевагу добровольців на фронті над мобілізованими

Text

13:26 Експерт пояснив, чому до кінця року неможливо збудувати 1 ГВт генерації світла

Text

13:05 Військовий психолог пояснив причину негативного ставлення до працівників ТЦК

Text

12:02 Економічне бронювання — нардеп назвав суму, яку щомісяця отримуватиме держбюджет після його ухвали

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:55 ТЦК має конкурувати з центрами рекрутингу, а не воювати з населенням, — військовий психолог

Text

08:00 Зеленський в Саудівській Аравії, економічне бронювання та мобілізація ув'язнених — ефір Ранок.LIVE

12 червня 2024
Text

23:30 Не діють на користь ЗСУ — Братчук відреагував на конфлікт між ТЦК та медиками в Одесі

Text

22:16 Жорстокі бої під Бахмутом і бойові будні бригади ДПСУ "Помста" — ексклюзив Новини.LIVE

Text

21:37 Нардеп заявив, що медикам необхідно в першу чергу надати бронь

У Франції оголошено позачергові парламентські вибори — Макрон розпускає Національні збори. Тим часом на виборах у Європарламент близько 40% голосів у Франції отримали ультраправі сили. 

Про це та інше в ефірі Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Франції Валерія Рождественська. 

Головні новини тижня з Франції

В ефірі Вечір.LIVE Валерія Рождественська розповіла про наступне:

  • 9 травня у Франції пройшли вибори до Європарламенту. Найбільшу кількість місць — 30 — віддано ультраправій партії "Національне обʼєднання". Загалом ультраправі зібрали близько 40% голосів, тим часом політична сила Макрона — 14,55%.
  • Еммануель Макрон оголосив про проведення новий парламентських виборів у Франції 30 червня та 7 липня.
  • Минулого тижня на Ейфелевій вежі у Парижі встановили величезні олімпійські кільця. 
  • Макрон у своїх дописав в соцмережах заявив про поглиблення тісних стосунків зі Сполученими Штатами та про подальшу підтримку України. 
  • Гарольд Теренс, 100-річний американський ветеран, одружився зі своєю 96-річною нареченою Жанною Сверлін у суботу вранці в ратуші Карентан-ле-Маре у Франції.
  • На цьому тижні президент Франції вшанував памʼять жертв нацистської розправи у містах Тюль і Орадур-сюр-Глан. 
  • У виданні Le Figaro зазначається, що середня вартість рахунків за газ для мільйонів французів зросте на 11,7% у липні порівняно з червнем, що є наслідком підвищення цін на розподіл.

Нагадаємо, у неділю, 9 червня, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів — нижньої палати французького парламенту. 

Також зазначимо, що Макрон запропонував створити коаліцію з інструкторів для України, однак у Німеччині цю ідею не підтримали. 

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16:27 У Києві двоє чоловіків викрали лікаря та вимагали два мільйони гривень викупу

16:25 Убивство девʼятирічної дівчинки в Німеччині — у злочині підозрюють двох чоловіків

16:22 Німеччина передасть Україні чверть своїх запасів Patriot — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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