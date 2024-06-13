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Во Франции пройдут внеочередные парламентские выборы — главные новости из Парижа за неделю

Во Франции пройдут внеочередные парламентские выборы — главные новости из Парижа за неделю

13 июня 2024 г. 16:26

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16:26 Во Франции пройдут внеочередные парламентские выборы — главные новости из Парижа за неделю

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15:58 Военный психолог объяснил преимущество добровольцев на фронте над мобилизованными

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13:26Эксперт объяснил, почему до конца года невозможно построить 1 ГВт генерации света

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13:05 Военный психолог объяснил причину негативного отношения к работникам ТЦК

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12:02 Экономическое бронирование — нардеп назвал сумму, которую ежемесячно будет получать госбюджет

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10:55 ТЦК должен конкурировать с центрами рекрутинга, а не воевать с населением — военный психолог

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08:00 Зеленский в Саудовской Аравии, экономическое бронирование, мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 июня 2024
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23:30 Не действуют в пользу ВСУ — Братчук отреагировал на конфликт между ТЦК и медиками в Одессе

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22:16 Жестокие бои под Бахмутом и боевые будни бригады ГПСУ "Помста" — эксклюзив Новини.LIVE

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21:37 Нардеп заявил, что медикам необходимо в первую очередь предоставить бронь

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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16:26 Во Франции пройдут внеочередные парламентские выборы — главные новости из Парижа за неделю

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15:58 Военный психолог объяснил преимущество добровольцев на фронте над мобилизованными

Text

13:26 Эксперт объяснил, почему до конца года невозможно построить 1 ГВт генерации света

Text

13:05 Военный психолог объяснил причину негативного отношения к работникам ТЦК

Text

12:02 Экономическое бронирование — нардеп назвал сумму, которую ежемесячно будет получать госбюджет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:55 ТЦК должен конкурировать с центрами рекрутинга, а не воевать с населением — военный психолог

Text

08:00 Зеленский в Саудовской Аравии, экономическое бронирование, мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 июня 2024
Text

23:30 Не действуют в пользу ВСУ — Братчук отреагировал на конфликт между ТЦК и медиками в Одессе

Text

22:16 Жестокие бои под Бахмутом и боевые будни бригады ГПСУ "Помста" — эксклюзив Новини.LIVE

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21:37 Нардеп заявил, что медикам необходимо в первую очередь предоставить бронь

Во Франции объявлены внеочередные парламентские выборы — Макрон распускает Национальное собрание. Между тем, на выборах в Европарламент около 40% голосов во Франции получили ультраправые силы.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE во Франции Валерия Рождественская.

Главные новости недели из Франции

В эфире Вечір.LIVE Валерия Рождественская рассказала о следующем:

  • 9 мая во Франции прошли выборы в Европарламент. Наибольшее количество мест — 30 — отдано ультраправой партии "Национальное объединение". В общей сложности ультраправые собрали около 40% голосов, между тем политическая сила Макрона — 14,55%.
  • Эммануэль Макрон объявил о проведении новых парламентских выборов во Франции 30 июня и 7 июля.
  • На прошлой неделе на Эйфелевой башне в Париже установили огромные олимпийские кольца.
  • Макрон у своих дописавших в соцсетях заявил об углублении тесных отношений с Соединенными Штатами и о дальнейшей поддержке Украины.
  • Гарольд Теренс, 100-летний американский ветеран, женился на своей 96-летней невесте Жанне Сверлин в субботу утром в ратуше Карентан-ле-Маре во Франции.
  • На этой неделе президент Франции почтил память жертв нацистской расправы в городах Тюль и Орадур-сюр-Глан.
  • В издании Le Figaro отмечается, что средняя стоимость счетов за газ для миллионов французов вырастет на 11,7% в июле по сравнению с июнем, что является результатом повышения цен на распределение.

Напомним, в воскресенье, 9 июня, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания — нижней палаты французского парламента.

Также отметим, что Макрон предложил создать коалицию по инструкторам для Украины, однако в Германии эту идею не поддержали.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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