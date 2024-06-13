Во Франции пройдут внеочередные парламентские выборы — главные новости из Парижа за неделю

Во Франции объявлены внеочередные парламентские выборы — Макрон распускает Национальное собрание. Между тем, на выборах в Европарламент около 40% голосов во Франции получили ультраправые силы.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE во Франции Валерия Рождественская.

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В эфире Вечір.LIVE Валерия Рождественская рассказала о следующем:

9 мая во Франции прошли выборы в Европарламент. Наибольшее количество мест — 30 — отдано ультраправой партии "Национальное объединение". В общей сложности ультраправые собрали около 40% голосов, между тем политическая сила Макрона — 14,55%.

Эммануэль Макрон объявил о проведении новых парламентских выборов во Франции 30 июня и 7 июля.

На прошлой неделе на Эйфелевой башне в Париже установили огромные олимпийские кольца.

Макрон у своих дописавших в соцсетях заявил об углублении тесных отношений с Соединенными Штатами и о дальнейшей поддержке Украины.

Гарольд Теренс, 100-летний американский ветеран, женился на своей 96-летней невесте Жанне Сверлин в субботу утром в ратуше Карентан-ле-Маре во Франции.

На этой неделе президент Франции почтил память жертв нацистской расправы в городах Тюль и Орадур-сюр-Глан.

В издании Le Figaro отмечается, что средняя стоимость счетов за газ для миллионов французов вырастет на 11,7% в июле по сравнению с июнем, что является результатом повышения цен на распределение.

Напомним, в воскресенье, 9 июня, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания — нижней палаты французского парламента.

Также отметим, что Макрон предложил создать коалицию по инструкторам для Украины, однако в Германии эту идею не поддержали.