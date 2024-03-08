У чому важливість візиту спецпредставника Китаю до Києва — експертка відповіла

Голова правління Української Асоціації китаєзнавців Віта Голод заявила, що візит спецпредставника уряду Китаю Лі Хуея до Києва був необхідний. Адже, наразі діалог між країнами досить напружений і це потрібно виправляти.

Про це експертка розповіла в ефірі телеканалу Київ24.

Візит Лі Хуея до Києва

За словами Голод, поштовхом до візиту китайського спецпредставника до України стала зустріч Кулеби та Ван Ї на Мюнхенській безпековій конференції.

"Вчора Лі Хуея приймали в Києві. В китайському звіті дуже коротка інформація, що ця зустріч відбулася і Лі Хуей поїхав далі. Ми знаємо, що далі будуть зустрічі в Берліні та Парижі", — сказала Голод.

Вона додала, що візит пана Лі Хуея необхідний. Адже, навіть попри ініціативу української сторони, діалогу між Китаєм та Україною досі не відбулося.

"Ця зустріч була необхідна. Ми знаємо наскільки важко будується діалог з китайською стороною і сам посол України в Китаї казав про це у своєму інтерв’ю. У нього є бажання спілкуватися з китайською стороною в Китаї, але вони блокуються. Рівного діалогу не відбувається", — сказала Голод.

Нагадаємо, Лі Хуей 3 березня почав своє європейське турне із Москви. Він прагне обговорити питання переговорів між Україною та Росією з "побажаннями Кремля".

Будучи у Києві Лі Хуей зустрівся з Андрієм Єрмаком. Сторони обговорили ситуацію на фронті, "формулу миру" та воєнні злочини Російської Федерації.