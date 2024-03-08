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В чем важность визита спецпредставителя Китая в Киев — эксперт ответила

В чем важность визита спецпредставителя Китая в Киев — эксперт ответила

8 марта 2024 г. 14:32

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14:32 В чем важность визита спецпредставителя Китая в Киев — эксперт ответила

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13:09 Армия РФ не оставляет попыток захватить плацдарм на левобережье Херсонщины — имеет ли враг успехи

Text

12:28 Психологическая поддержка военных — эксперт назвал существующие проблемы в Украине

Text

11:52 Украина не может производить боеприпасы — каких компонентов не хватает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:23 Как много коллаборантов в Покровске — в МВА рассказали о борьбе с предателями

Text

10:46 Оккупанты не прекращают наступление на Часов Яр — имеет ли враг успехи

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Глава правления Украинской Ассоциации китаеведов Вита Голод заявила, что визит спецпредставителя правительства Китая Ли Хуэя в Киев был необходим. Ведь диалог между странами достаточно напряженный и это нужно исправлять.

Об этом эксперт рассказала в эфире телеканала Киев24.

Визит Ли Хуэя в Киев

По словам Голод, толчком к визиту китайского спецпредставителя в Украину стала встреча Кулебы и Ван И на Мюнхенской конференции безопасности.

"Вчера Ли Хуэя принимали в Киеве. В китайском отчете очень краткая информация, что эта встреча состоялась и Ли Хуэй уехал дальше. Мы знаем, что дальше будут встречи в Берлине и Париже", — сказала Голод.

Она добавила, что визит господина Ли Хуэя необходим. Ведь даже несмотря на инициативу украинской стороны, диалог между Китаем и Украиной до сих пор не состоялся.

"Эта встреча была необходима. Мы знаем, насколько тяжело строится диалог с китайской стороной и сам посол Украины в Китае говорил об этом в своем интервью. У него есть желание общаться с китайской стороной в Китае, но они блокируются. Равного диалога не происходит", — сказала Голод.

Напомним, Ли Хуэй 3 марта начал свое европейское турне из Москвы. Он стремится обсудить вопросы переговоров между Украиной и Россией с "пожеланиями Кремля".

Будучи в Киеве Ли Хуэй встретился с Андреем Ермаком. Стороны обсудили ситуацию на фронте, "формулу мира" и военные преступления Российской Федерации.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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