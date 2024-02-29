Туск погрожує закрити кордон та що вимагають польські фермери — ефір Новини.LIVE

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у четвер, 29 лютого, заявив, що Україна та Польща можуть тимчасово закрити кордон для торгівлі товарами. Він зустрівся з польськими фермерами, які вимагають зупинити наплив українських товарів.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Новини.LIVE о 21:00.
Про що ефір
Гостем студії Вечір.LIVE став виконавчий директор, експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
Разом з ведучим каналу Новини.LIVE Сергієм Гулюком обговорять такі теми:
- протести фермерів на кордоні;
- заяву Туска щодо повного закриття польсько-українського кордону;
- індексацію пенсій, субсидій та виплат ВПО;
- інтеграцію України в ЄС;
- кешбек з покупок від Зеленського.
Раніше Туск заявив, що Польща може розглянути можливість введення ембарго на імпорт аграрної продукції з РФ. Також він згадав про переговори з польськими фермерами, які відбулися сьогодні.
Україна та Польща провели перемовини у зв'язку з блокадою кордону. За словами заступник міністра економіки Тараса Качки, це була одна з найбільш насичених та інтенсивних зустрічей за все його професійне життя.
Також ми писали, що під час зустрічі з Тусом представники деяких польських фермерських організацій раніше покинули переговори.