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Туск погрожує закрити кордон та що вимагають польські фермери — ефір Новини.LIVE

Туск погрожує закрити кордон та що вимагають польські фермери — ефір Новини.LIVE

29 лютого 2024 р. 21:00

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21:00 Туск погрожує закрити кордон та що вимагають польські фермери — ефір Новини.LIVE

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21:00 Туск погрожує закрити кордон та що вимагають польські фермери — ефір Новини.LIVE

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20:00 Хто стоїть за польськими страйкарями і чому країна їх не контролює — ефір Новини.LIVЕ

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19:43 РФ отримала доступ до планів контрнаступу ЗСУ у 2023-му — що про це думають українці

Text

19:00 Хто "злив" Кремлю плани контрнаступу ЗСУ — прямий ефір

Text

18:34 Мобілізаційний законопроєкт — нардеп пояснив, що не так з положенням про демобілізацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:00 Життя під обстрілами — як живуть люди у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі

Text

17:10 Нові "шахеди" РФ — чим відрізняються і для чого їх фарбують у чорний колір

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16:18 Яке озброєння необхідне ЗСУ — бійці про ситуацію на фронті та потреби армії

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у четвер, 29 лютого, заявив, що Україна та Польща можуть тимчасово закрити кордон для торгівлі товарами. Він зустрівся з польськими фермерами, які вимагають зупинити наплив українських товарів.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Новини.LIVE о 21:00.

Про що ефір

Гостем студії Вечір.LIVE став виконавчий директор, експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Разом з ведучим каналу Новини.LIVE Сергієм Гулюком обговорять такі теми:

  • протести фермерів на кордоні;
  • заяву Туска щодо повного закриття польсько-українського кордону;
  • індексацію пенсій, субсидій та виплат ВПО;
  • інтеграцію України в ЄС;
  • кешбек з покупок від Зеленського.

Раніше Туск заявив, що Польща може розглянути можливість введення ембарго на імпорт аграрної продукції з РФ. Також він згадав про переговори з польськими фермерами, які відбулися сьогодні. 

Україна та Польща провели перемовини у зв'язку з блокадою кордону. За словами заступник міністра економіки Тараса Качки, це була одна з найбільш насичених та інтенсивних зустрічей за все його професійне життя.

Також ми писали, що під час зустрічі з Тусом представники деяких польських фермерських організацій раніше покинули переговори

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21:14 Хто з жінок в Україні має стати на військовий облік вже у березні — категорії

21:13 Скільки з українських товарів отримує бюджет — у Мінекономіки розповіли про податки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:12 Атака ракетами КНДР по Києву — у зброї виявили компоненти західного та китайського виробництва

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