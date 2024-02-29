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Туск угрожает закрыть границу и чего требуют польские фермеры — эфир Новини.LIVE

Туск угрожает закрыть границу и чего требуют польские фермеры — эфир Новини.LIVE

29 февраля 2024 г. 21:00

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21:00 Туск угрожает закрыть границу и чего требуют польские фермеры — эфир Новини.LIVE

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21:00 Туск угрожает закрыть границу и чего требуют польские фермеры — эфир Новини.LIVE

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20:00 Кто стоит за польскими забастовщиками и почему страна их не контролирует — эфир Новини.LIVE

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19:43 РФ получила доступ к планам контрнаступления ВСУ в 2023-м — что об этом думают украинцы

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19:00 Кто "слил" Кремлю планы контрнаступления ВСУ — прямой эфир

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18:34 Мобилизационный законопроект — нардеп объяснил, что не так с положением о демобилизации

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Text

18:00 Жизнь под обстрелами — как живут люди в прифронтовом Орехове на Запорожье

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17:10 Новые "шахеды" РФ — чем отличаются и для чего их окрашивают в черный цвет

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Премьер-министр Польши Дональд Туск в четверг 29 февраля заявил, что Украина и Польша могут временно закрыть границу для торговли товарами. Он встретился с польскими фермерами, которые требуют остановить наплыв украинских товаров.

Об этом и не только поговорим в эфире Новини.LIVE в 21:00.

О чем эфир

Гостем студии Вечір.LIVE стал исполнительный директор, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Вместе с ведущим канала Новини.LIVE Сергеем Гулюком обсудят следующие темы:

  • протесты фермеров на границе;
  • заявление Туска о полном закрытии польско-украинской границы;
  • индексацию пенсий, субсидий и выплат ВПЛ;
  • интеграцию Украины в ЕС;
  • кэшбек с покупками от Зеленского.

Ранее Туск заявил, что Польша может рассмотреть возможность введения эмбарго на импорт аграрной продукции из РФ. Также он упомянул о состоявшихся сегодня переговорах с польскими фермерами.

Украина и Польша провели переговоры по блокаде границы. По словам заместителя министра экономики Тараса Качки, это была одна из самых насыщенных и интенсивных встреч за всю его профессиональную жизнь.

Также мы писали, что во время встречи с Тусом представители некоторых польских фермерских организаций раньше покинули переговоры.

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