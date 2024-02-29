Туск угрожает закрыть границу и чего требуют польские фермеры — эфир Новини.LIVE

Премьер-министр Польши Дональд Туск в четверг 29 февраля заявил, что Украина и Польша могут временно закрыть границу для торговли товарами. Он встретился с польскими фермерами, которые требуют остановить наплыв украинских товаров.

Об этом и не только поговорим в эфире Новини.LIVE в 21:00.

О чем эфир

Гостем студии Вечір.LIVE стал исполнительный директор, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Вместе с ведущим канала Новини.LIVE Сергеем Гулюком обсудят следующие темы:

протесты фермеров на границе;

заявление Туска о полном закрытии польско-украинской границы;

индексацию пенсий, субсидий и выплат ВПЛ;

интеграцию Украины в ЕС;

кэшбек с покупками от Зеленского.

Ранее Туск заявил, что Польша может рассмотреть возможность введения эмбарго на импорт аграрной продукции из РФ. Также он упомянул о состоявшихся сегодня переговорах с польскими фермерами.

Украина и Польша провели переговоры по блокаде границы. По словам заместителя министра экономики Тараса Качки, это была одна из самых насыщенных и интенсивных встреч за всю его профессиональную жизнь.

Также мы писали, что во время встречи с Тусом представители некоторых польских фермерских организаций раньше покинули переговоры.