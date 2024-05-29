Турне Зеленського Європою, бельгійські F-16 для України та новий фронт на півночі — ефір Ранок.LIVE

У прямому ефірі Ранок.LIVE у середу, 29 травня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також будуть обговорені теми європейського турне Президента Володимира Зеленського, можливі поставки бельгійських F-16, а також заяви Міністра оборони Рустема Умєрова про можливе відкриття нового фронту на півночі України.

Про це і не тільки піде мова у ефірі Ранок.LIVE у середу о 08:00.

Гості студії та про що конкретно говоритимуть

Гостями студії будуть українські політики та експерти. Зокрема, серед них: нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко, нардеп від депутатської групи "Довіра" Володимир Арешонков, ійськой юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський.

Серед основних тем — європейське турне Президента Зеленського, обговорення заяви Умєрова про можливість відкриття нового фронту росіян в Україні, а також передача Бельгією літаків F-16 та заборона бити ними по території РФ.

Експерти даватимуть відповіді на запитання ведучих та висловлюватимуть свої думки щодо цих та інших важливих питань.

Нагадаємо, раніше в ході свого турне по Європі Президент Зеленський відвідав Іспанію із офіційним візитом.

Рустем Умєров припустив, що Росія готується до наступного поштовху — відкрити новий фронт на півночі України. Він додав, що час надзвичайно важливий, і щоб відбити атаки, нам потрібно мати вчасні поставки зброї.