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Турне Зеленського Європою, бельгійські F-16 для України та новий фронт на півночі — ефір Ранок.LIVE

Турне Зеленського Європою, бельгійські F-16 для України та новий фронт на півночі — ефір Ранок.LIVE

29 травня 2024 р. 08:00

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08:00 Турне Зеленського Європою, бельгійські F-16 для України та новий фронт на півночі — ефір Ранок.LIVE

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08:00 Турне Зеленського Європою, бельгійські F-16 для України та новий фронт на півночі — ефір Ранок.LIVE

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00:59 Як протести в Грузії вплинуть на Україну — відповідь голови Інституту світової політики

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23:39 Безпекова угода з Бельгією та втеча чоловіка з авто ТЦК — головні новини 28 травня

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23:05 Військовий психолог розповів, чому зараз у військових відпустки "на стопі"

Text

21:18 Нардеп Дунда заявив, що держборг України буде зростати в будь-якому вигляді

Text

15:10 Нардеп відповів, на скільки скоротили навчання мобілізованих в Україні

Text

14:03 Уряду терміново потрібно захистити бази даних у Резерв+ — нардеп пояснив, що не так

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:42 Візит Зеленського до Бельгії — прямий ефір Новини.LIVE

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У прямому ефірі Ранок.LIVE у середу, 29 травня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також будуть обговорені теми європейського турне Президента Володимира Зеленського, можливі поставки бельгійських F-16, а також заяви Міністра оборони Рустема Умєрова про можливе відкриття нового фронту на півночі України.

Про це і не тільки піде мова у ефірі Ранок.LIVE у середу о 08:00.

Гості студії та про що конкретно говоритимуть

Гостями студії будуть українські політики та експерти. Зокрема, серед них: нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко, нардеп від депутатської групи "Довіра" Володимир Арешонков, ійськой юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський.

Серед основних тем — європейське турне Президента Зеленського, обговорення заяви Умєрова про можливість відкриття нового фронту росіян в Україні, а також передача Бельгією літаків F-16 та заборона бити ними по території РФ.

Експерти даватимуть відповіді на запитання ведучих та висловлюватимуть свої думки щодо цих та інших важливих питань. 

Нагадаємо, раніше в ході свого турне по Європі Президент Зеленський відвідав Іспанію із офіційним візитом.

Рустем Умєров припустив, що Росія готується до наступного поштовху — відкрити новий фронт на півночі України. Він додав, що час надзвичайно важливий, і щоб відбити атаки, нам потрібно мати вчасні поставки зброї.  

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:44 У Повітряних силах повідомили, скільки ворожих БпЛА збили вночі

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