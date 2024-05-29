Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Турне Зеленского по Европе, бельгийские F-16 для Украины и новый фронт на севере — эфир Ранок.LIVE arrow
Турне Зеленского по Европе, бельгийские F-16 для Украины и новый фронт на севере — эфир Ранок.LIVE

Турне Зеленского по Европе, бельгийские F-16 для Украины и новый фронт на севере — эфир Ранок.LIVE

29 мая 2024 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Турне Зеленского по Европе, бельгийские F-16 для Украины и новый фронт на севере — эфир Ранок.LIVE

Text

00:59 Как протесты в Грузии повлияют на Украину — ответ главы Института мировой политики

28 мая 2024
Text

23:39 Соглашение о безопасности с Бельгией и бегство мужчины с авто ТЦК — главные новости 28 мая

Text

23:05 Военный психолог рассказал, почему сейчас у военных отпуск "на стопе"

Text

21:18 Нардеп Дунда заявил, что госдолг Украины будет расти в любом виде

Text

15:10 Нардеп ответил, на сколько сократили обучение мобилизованных в Украине

Text

14:03 Правительству срочно нужно защитить базы данных в Резерв+ — нардеп объяснил, что не так

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:42 Визит Зеленского в Бельгию — прямой эфир Новини.LIVE

Text

13:18Бензин в Украине по 80 гривен за литр — эксперт прокомментировал рост цен на топливо

Text

12:18 Эксперт ответил, когда для киевлян будет самая сложная ситуация с электроэнергией

Text

08:00 Турне Зеленского по Европе, бельгийские F-16 для Украины и новый фронт на севере — эфир Ранок.LIVE

Text

00:59 Как протесты в Грузии повлияют на Украину — ответ главы Института мировой политики

28 мая 2024
Text

23:39 Соглашение о безопасности с Бельгией и бегство мужчины с авто ТЦК — главные новости 28 мая

Text

23:05 Военный психолог рассказал, почему сейчас у военных отпуск "на стопе"

Text

21:18 Нардеп Дунда заявил, что госдолг Украины будет расти в любом виде

Text

15:10 Нардеп ответил, на сколько сократили обучение мобилизованных в Украине

Text

14:03 Правительству срочно нужно защитить базы данных в Резерв+ — нардеп объяснил, что не так

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:42 Визит Зеленского в Бельгию — прямой эфир Новини.LIVE

Text

13:18 Бензин в Украине по 80 гривен за литр — эксперт прокомментировал рост цен на топливо

Text

12:18 Эксперт ответил, когда для киевлян будет самая сложная ситуация с электроэнергией

В прямом эфире Ранок.LIVE в среду, 29 мая, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также будут обсуждены темы европейского турне Президента Владимира Зеленского, возможны поставки бельгийских F-16, а также заявления Министра обороны Рустема Умерова о возможном открытии нового фронта на севере Украины.

Об этом и не только пойдет речь в эфире Ранок.LIVE в среду в 08:00.

Гости студии и о чем конкретно будут говорить

Гостями студии будут украинские политики и эксперты. В частности, среди них: нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, нардеп от депутатской группы "Доверие" Владимир Арешонков, ийский юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский.

Среди основных тем — европейское турне Президента Зеленского, обсуждение заявления Умерова о возможности открытия нового фронта россиян в Украине, а также передача по Бельгии самолетов F-16 и запрет бить ими по территории РФ.

Эксперты будут давать ответы на вопросы ведущих и высказывать свои мнения по этим и другим важным вопросам.

Напомним, ранее в ходе своего турне по Европе Президент Зеленский посетил Испанию с официальным визитом.

Рустем Умеров предположил, что Россия готовится к следующему толчку открыть новый фронт на севере Украины. Он добавил, что время чрезвычайно важно, и чтобы отразить атаки, нам нужно иметь своевременные поставки оружия.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:09 Мобилизация по-новому — что говорит закон о призыве полицейских

08:06 Новый тариф на свет с 1 июня — сколько придется платить

08:00 Кремль активизирует информационную кампанию по нелегитимности Зеленского, — ISW

Text

08:00 Турне Зеленского по Европе, бельгийские F-16 для Украины и новый фронт на севере — эфир Ранок.LIVE

07:47 Россия ужесточит депортацию украинских детей уже этим летом — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:44 Россия получает всестороннюю мощную военную поддержку от Ирана — детали от ISW

07:44 В Воздушных силах сообщили, сколько вражеских БпЛА сбили ночью

07:08 Атака на аэродром в Луганске — кадры поражения со спутника

06:40 Цены на чермет в конце мая — какая стоимость 1 кг лома в Украине

06:34 Очереди на границе Украины — на одном из пунктов пропуска тянучка из автобусов

08:09 Мобилизация по-новому — что говорит закон о призыве полицейских

08:06 Новый тариф на свет с 1 июня — сколько придется платить

08:00 Кремль активизирует информационную кампанию по нелегитимности Зеленского, — ISW

07:47 Россия ужесточит депортацию украинских детей уже этим летом — детали

07:44 Россия получает всестороннюю мощную военную поддержку от Ирана — детали от ISW

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:44 В Воздушных силах сообщили, сколько вражеских БпЛА сбили ночью

07:08 Атака на аэродром в Луганске — кадры поражения со спутника

06:40 Цены на чермет в конце мая — какая стоимость 1 кг лома в Украине

06:34 Очереди на границе Украины — на одном из пунктов пропуска тянучка из автобусов

06:30 В Украине резко упала стоимость подсолнечника — сколько стоит зерно в конце мая

06:40 Цены на чермет в конце мая — какая стоимость 1 кг лома в Украине

28 мая 2024

16:30 Выпускные во время войны — что думают одесситы об их проведении

11:35 Китай собирается наращивать производство чипов — сколько денег потратят на индустрию

06:48 ТЦК в крупных городах Украины — время работы, перечень адресов

06:36 Субсидия или льгота — что выгоднее для украинцев

05:57 Самолеты и корабли — какую технику РФ использует для ракетных ударов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:31 Правовой и экономический коллапс — как в Украине работает бронирование и чем оно возмутило бизнес

27 мая 2024

05:57 "Воронеж-ДМ" — как Украина оставляет российскую армию без "глаз"

26 мая 2024

05:57 От КамАЗа до "Ахмата" — как ВСУ уничтожали бронемашины оккупантов

25 мая 2024
Эксклюзив

07:30 Полномочия полиции в период мобилизации существенно возросли — что должны знать водители

Text

08:00 Турне Зеленского по Европе, бельгийские F-16 для Украины и новый фронт на севере — эфир Ранок.LIVE

Text

00:59 Как протесты в Грузии повлияют на Украину — ответ главы Института мировой политики

28 мая 2024
Text

23:39 Соглашение о безопасности с Бельгией и бегство мужчины с авто ТЦК — главные новости 28 мая

Text

23:05 Военный психолог рассказал, почему сейчас у военных отпуск "на стопе"

Text

21:18 Нардеп Дунда заявил, что госдолг Украины будет расти в любом виде

Text

15:10 Нардеп ответил, на сколько сократили обучение мобилизованных в Украине

Text

14:03 Правительству срочно нужно защитить базы данных в Резерв+ — нардеп объяснил, что не так

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:42 Визит Зеленского в Бельгию — прямой эфир Новини.LIVE

Text

13:18 Бензин в Украине по 80 гривен за литр — эксперт прокомментировал рост цен на топливо

Text

12:18 Эксперт ответил, когда для киевлян будет самая сложная ситуация с электроэнергией