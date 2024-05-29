Турне Зеленского по Европе, бельгийские F-16 для Украины и новый фронт на севере — эфир Ранок.LIVE

В прямом эфире Ранок.LIVE в среду, 29 мая, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также будут обсуждены темы европейского турне Президента Владимира Зеленского, возможны поставки бельгийских F-16, а также заявления Министра обороны Рустема Умерова о возможном открытии нового фронта на севере Украины.

Об этом и не только пойдет речь в эфире Ранок.LIVE в среду в 08:00.

Гости студии и о чем конкретно будут говорить

Гостями студии будут украинские политики и эксперты. В частности, среди них: нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, нардеп от депутатской группы "Доверие" Владимир Арешонков, ийский юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский.

Среди основных тем — европейское турне Президента Зеленского, обсуждение заявления Умерова о возможности открытия нового фронта россиян в Украине, а также передача по Бельгии самолетов F-16 и запрет бить ими по территории РФ.

Эксперты будут давать ответы на вопросы ведущих и высказывать свои мнения по этим и другим важным вопросам.

Напомним, ранее в ходе своего турне по Европе Президент Зеленский посетил Испанию с официальным визитом.

Рустем Умеров предположил, что Россия готовится к следующему толчку открыть новый фронт на севере Украины. Он добавил, что время чрезвычайно важно, и чтобы отразить атаки, нам нужно иметь своевременные поставки оружия.