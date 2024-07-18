ТЦК на кордоні, війна на 10 років та як НАТО врятує Київ — ефір День.LIVE

Працівники ТЦК можуть перебувати на прикордонних з іншими країнами пунктах пропуску, Кремль розпочинає підготовку до десятирічної війни з Україною, а також українська бойова система DELTA пройшла перевірку за стандартами НАТО.

Про все це й не тільки в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE

Запрошені гості студії:

колишній віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр., експерт з економічної та соціальної політики Павло Розенко;

речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;

голова підкомітету з питань ринку капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових інструментів (деривативи) Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко;

заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін;

голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Нагадаємо, раніше колишній конгресмен США, демократ Джеймс Слеттері заявив, що питання членства України в НАТО потрібно обговорювати тоді, коли закінчиться війна.

Водночас сьогодні в Одесі стався черговий скандал з працівниками ТЦК: пасажирки одного з автобусів просто не дали змоги чоловікам у формі зайти в салон.