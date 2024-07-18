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ТЦК на кордоні, війна на 10 років та як НАТО врятує Київ — ефір День.LIVE

ТЦК на кордоні, війна на 10 років та як НАТО врятує Київ — ефір День.LIVE

18 липня 2024 р. 13:05

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14:31 Нардеп Крейденко відповів, чи будуть цього тижня кадрові рішення в уряді

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13:33 Самовільне залишення частини без покарання — військовий психолог попередив про наслідки

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13:05 ТЦК на кордоні, війна на 10 років та як НАТО врятує Київ — ефір День.LIVE

Text

11:49 Військовий психолог Козінчук заявив, що на фронті були накази зберігати позиції будь-якою ціною

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08:00 Збереження життя військових та вихід Безуглої зі Слуги народу — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:09 Макрон зробив низку гучних заяв щодо України — головні новини з Франції

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19:11 Експерти підрахували збитки для економіки через черги в ТЦК

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18:37 Нардеп пояснив, коли в Україні мине дефіцит електроенергії

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Працівники ТЦК можуть перебувати на прикордонних з іншими країнами пунктах пропуску, Кремль розпочинає підготовку до десятирічної війни з Україною, а також українська бойова система DELTA пройшла перевірку за стандартами НАТО.

Про все це й не тільки в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE

Запрошені гості студії:

  • колишній віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр., експерт з економічної та соціальної політики Павло Розенко;
  • речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;
  • голова підкомітету з питань ринку капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових інструментів (деривативи) Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко;
  • заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін;
  • голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Нагадаємо, раніше колишній конгресмен США, демократ Джеймс Слеттері заявив, що питання членства України в НАТО потрібно обговорювати тоді, коли закінчиться війна.

Водночас сьогодні в Одесі стався черговий скандал з працівниками ТЦК: пасажирки одного з автобусів просто не дали змоги чоловікам у формі зайти в салон.

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14:26 Сили оборони України залишили Урожайне — військовий прокоментував ситуацію

14:20 Покарання не оминути — що буде, якщо при оновленні даних вказати неправильну інформацію

14:15 Вибухи у Криму — росіяни залишись без бази берегової охорони

13:53 Четверо захисників острова Зміїний повернулися додому на Одещину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:50 Корупціонери зможуть офіційно відкупитись від злочинів — скільки коштує порушення закону

13:31 Для потреб армії — у Мінекономіки назвали кількість людей, яких хочуть забронювати від мобіліазції

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13:05 ТЦК на кордоні, війна на 10 років та як НАТО врятує Київ — ефір День.LIVE

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11:49 Військовий психолог Козінчук заявив, що на фронті були накази зберігати позиції будь-якою ціною

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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