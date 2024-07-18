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ТЦК на границе, война на 10 лет и как НАТО спасет Киев — эфир День.LIVE

ТЦК на границе, война на 10 лет и как НАТО спасет Киев — эфир День.LIVE

18 июля 2024 г. 13:05

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13:05 ТЦК на границе, война на 10 лет и как НАТО спасет Киев — эфир День.LIVE

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11:49 Военный психолог Козинчук заявил, что на фронте были приказы сохранять позиции любой ценой

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08:00 Сохранение жизни военных и выход Безуглой из Слуги народа — эфир Ранок.LIVE

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07:09 Макрон сделал ряд громких заявлений по Украине — главные новости из Франции

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19:11 Эксперты подсчитали убытки для экономики из-за очередей в ТЦК

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18:37 Нардеп объяснил, когда в Украине пройдет дефицит электроэнергии

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18:09 Аномальная жара в Украине — синоптик рассказала, когда ждать прохлады

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17:44 Возвращение военнопленных и бунты из-за отключения света — эфир Вечір.LIVE

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13:37 ТЦК перегружены работой — юрист Боровский назвал причину

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13:00 Новые правила пересечения границы и почасовая вода в одной из областей — эфир День.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:05 ТЦК на границе, война на 10 лет и как НАТО спасет Киев — эфир День.LIVE

Text

11:49 Военный психолог Козинчук заявил, что на фронте были приказы сохранять позиции любой ценой

Text

08:00 Сохранение жизни военных и выход Безуглой из Слуги народа — эфир Ранок.LIVE

Text

07:09 Макрон сделал ряд громких заявлений по Украине — главные новости из Франции

17 июля 2024
Text

19:11 Эксперты подсчитали убытки для экономики из-за очередей в ТЦК

Text

18:37 Нардеп объяснил, когда в Украине пройдет дефицит электроэнергии

Text

18:09 Аномальная жара в Украине — синоптик рассказала, когда ждать прохлады

Text

17:44 Возвращение военнопленных и бунты из-за отключения света — эфир Вечір.LIVE

Text

13:37 ТЦК перегружены работой — юрист Боровский назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Новые правила пересечения границы и почасовая вода в одной из областей — эфир День.LIVE

Работники ТЦК могут находиться на пограничных пунктах пропуска с другими странами, Кремль начинает подготовку к десятилетней войне с Украиной, а также украинская боевая система DELTA прошла проверку по стандартам НАТО.

Обо всем этом и не только в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE

Приглашенные гости студии:

  • бывший вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг., эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
  • спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
  • глава подкомитета по вопросам рынка капиталов, других регулируемых рынков, ценных бумаг и производных финансовых инструментов (деривативы) Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Николаенко;
  • замком 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин;
  • глава подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Напомним, ранее бывший конгрессмен США, демократ Джеймс Слэттери заявил, что вопрос членства Украины в НАТО нужно обсуждать тогда, когда закончится война.

В то же время, сегодня в Одессе произошел очередной скандал с работниками ТЦК: пассажирки одного из автобусов просто не позволили мужчинам в форме зайти в салон.

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13:25 Крым может превратиться в пустыню — как повлияли на полуостров война и жара

13:01 В Нацполиции назвали количество военных преступлений, которые совершили оккупанты с начала вторжения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:52 Залужный встретил Зеленского во время визита в Великобританию

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Text

08:00 Сохранение жизни военных и выход Безуглой из Слуги народа — эфир Ранок.LIVE

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19:11 Эксперты подсчитали убытки для экономики из-за очередей в ТЦК

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