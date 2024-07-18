ТЦК на границе, война на 10 лет и как НАТО спасет Киев — эфир День.LIVE

Работники ТЦК могут находиться на пограничных пунктах пропуска с другими странами, Кремль начинает подготовку к десятилетней войне с Украиной, а также украинская боевая система DELTA прошла проверку по стандартам НАТО.

Обо всем этом и не только в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE

Приглашенные гости студии:

бывший вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг., эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;

спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;

глава подкомитета по вопросам рынка капиталов, других регулируемых рынков, ценных бумаг и производных финансовых инструментов (деривативы) Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Николаенко;

замком 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин;

глава подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Напомним, ранее бывший конгрессмен США, демократ Джеймс Слэттери заявил, что вопрос членства Украины в НАТО нужно обсуждать тогда, когда закончится война.

В то же время, сегодня в Одессе произошел очередной скандал с работниками ТЦК: пассажирки одного из автобусов просто не позволили мужчинам в форме зайти в салон.