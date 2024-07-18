ТЦК на границе, война на 10 лет и как НАТО спасет Киев — эфир День.LIVE

Работники ТЦК могут находиться на пограничных пунктах пропуска с другими странами, Кремль начинает подготовку к десятилетней войне с Украиной, а также украинская боевая система DELTA прошла проверку по стандартам НАТО.
Обо всем этом и не только в эфире День.LIVE.
Эфир День.LIVE
Приглашенные гости студии:
- бывший вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг., эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
- спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
- глава подкомитета по вопросам рынка капиталов, других регулируемых рынков, ценных бумаг и производных финансовых инструментов (деривативы) Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Николаенко;
- замком 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин;
- глава подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.
Напомним, ранее бывший конгрессмен США, демократ Джеймс Слэттери заявил, что вопрос членства Украины в НАТО нужно обсуждать тогда, когда закончится война.
В то же время, сегодня в Одессе произошел очередной скандал с работниками ТЦК: пассажирки одного из автобусов просто не позволили мужчинам в форме зайти в салон.