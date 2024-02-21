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Треба мати план "Б" — експерт спрогнозував, що буде з допомогою США для України

Треба мати план "Б" — експерт спрогнозував, що буде з допомогою США для України

21 лютого 2024 р. 18:19

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18:47 Блокада кордону з Польщею — хто винен у протестах та чого хочуть поляки

Text

18:19 Треба мати план "Б" — експерт спрогнозував, що буде з допомогою США для України

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18:00 РФ провокує Європу на нові конфлікти, сценарії закінчення війни в Україні — прямий ефір

Text

17:13 РФ штурмує Роботине — як ЗСУ відбивають ворожі атаки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:31 Правда чи міф — Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись

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15:54 Данілов прокоментував блокаду кордону та назвав шляхи розв'язання проблеми

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У Конгресі США вже вкотре не можуть проголосувати за фінансування власного уряду, що свідчить про потужну політичну боротьбу. У цьому контексті, як вважає дипломат Руслан Осипенко, не варто бути надто оптимістичним щодо голосування за допомогу для України. На такий випадок слід мати запасний план. 

Про це експерт заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що буде з допомогою США для України

"Якщо вони не можуть проголосувати за свої кошти, щоб продовжилася робота Кабінету, це означає, що там йде політична боротьба не на життя, а на смерть. Використовуються будь-які важелі, щоб нанести поразку демократам, діючому Кабінету. Це означає, що українське питання використовуватимуть якомога довше", — сказав Осипенко, говорячи про ситуацію в США. 

Він зазначив, що у такій ситуації навряд чи проголосують за допомогу для України. За словами експерта, вона якщо й буде, то лише у скороченому складі. У зв'язку з цим варто мати власний запасний план. 

"Не треба розраховувати на цю допомогу. Вона якщо буде, то в скороченому складі. Максимум, що можуть дати — гроші на боєприпаси", — сказав Осипенко. 

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США проголосував за законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів на підтримку України, документ підтримали 70 сенаторів за необхідних 60. Законопроєкт об'єднує в собі кошти на підтримку Україні, Ізраїлю, Тайваню і на гуманітарну допомогу.

Водночас спікер Палати представників США Майк Джонсон різко висловився щодо законопроєкту про допомогу Україні. За його словами, Сенат повинен був внести поправки до нього, додавши положення про безпеку кордонів. 

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19:30 Борги одеситів за тепло зросли до 1,5 мільярду

19:26 Арахамія розповів про що Зеленський говорив з депутатами "Слуги народу" на зустрічі

19:25 Постачальники продуктів для ЗСУ можуть не травити щурів на складах — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

19:19 Росія розгорнула 48 комплексів "Іскандер" на кордоні з Україною — що відомо

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19:06 У Херсоні лунають потужні вибухи — армія РФ атакує місто

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17:13 РФ штурмує Роботине — як ЗСУ відбивають ворожі атаки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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