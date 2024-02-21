Треба мати план "Б" — експерт спрогнозував, що буде з допомогою США для України

У Конгресі США вже вкотре не можуть проголосувати за фінансування власного уряду, що свідчить про потужну політичну боротьбу. У цьому контексті, як вважає дипломат Руслан Осипенко, не варто бути надто оптимістичним щодо голосування за допомогу для України. На такий випадок слід мати запасний план.

Про це експерт заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що буде з допомогою США для України

"Якщо вони не можуть проголосувати за свої кошти, щоб продовжилася робота Кабінету, це означає, що там йде політична боротьба не на життя, а на смерть. Використовуються будь-які важелі, щоб нанести поразку демократам, діючому Кабінету. Це означає, що українське питання використовуватимуть якомога довше", — сказав Осипенко, говорячи про ситуацію в США.

Він зазначив, що у такій ситуації навряд чи проголосують за допомогу для України. За словами експерта, вона якщо й буде, то лише у скороченому складі. У зв'язку з цим варто мати власний запасний план.

"Не треба розраховувати на цю допомогу. Вона якщо буде, то в скороченому складі. Максимум, що можуть дати — гроші на боєприпаси", — сказав Осипенко.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США проголосував за законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів на підтримку України, документ підтримали 70 сенаторів за необхідних 60. Законопроєкт об'єднує в собі кошти на підтримку Україні, Ізраїлю, Тайваню і на гуманітарну допомогу.

Водночас спікер Палати представників США Майк Джонсон різко висловився щодо законопроєкту про допомогу Україні. За його словами, Сенат повинен був внести поправки до нього, додавши положення про безпеку кордонів.