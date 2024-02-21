Надо иметь план "Б" — эксперт спрогнозировал, что будет с помощью США для Украины

В Конгрессе США в очередной раз не могут проголосовать за финансирование собственного правительства, что свидетельствует о мощной политической борьбе. В этом контексте, как считает дипломат Руслан Осипенко, не стоит быть слишком оптимистичным по голосованию за помощь для Украины. В таком случае следует иметь запасной план.

Об этом эксперт заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что будет с помощью США для Украины

"Если они не могут проголосовать за свои средства, чтобы продолжилась работа Кабинета, это значит, что там идет политическая борьба не на жизнь, а на смерть. Используются какие-либо рычаги, чтобы нанести поражение демократам, действующему Кабинету. Это значит, что украинский вопрос будут использовать как можно дольше", — сказал Осипенко, говоря о ситуации в США.

Он отметил, что в такой ситуации вряд ли проголосуют за помощь для Украины. По словам эксперта, она если и будет, то только в сокращенном составе. В связи с этим стоит иметь собственный запасной план.

"Не нужно рассчитывать на эту помощь. Она если будет, то в сокращенном составе. Максимум, что могут дать — деньги на боеприпасы", — сказал Осипенко.

Напомним, 13 февраля Сенат США проголосовал за законопроект, в который входят 60 млрд долларов в поддержку Украины, документ поддержали 70 сенаторов за необходимые 60. Законопроект объединяет в себе средства в поддержку Украины, Израиля, Тайваня и на гуманитарную помощь.

В то же время спикер Палаты представителей США Майк Джонсон резко высказался по поводу законопроекта о помощи Украине. По его словам, Сенат должен был внести поправки в него, добавив положения о безопасности границ.