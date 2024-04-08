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Трагічна смерть підлітка в столичному фунікулері, ситуація у Харкові — новини за 8 квітня

Трагічна смерть підлітка в столичному фунікулері, ситуація у Харкові — новини за 8 квітня

08 квітня 2024 р. 22:45

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22:45 Трагічна смерть підлітка в столичному фунікулері, ситуація у Харкові — новини за 8 квітня

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20:55 В ЗСУ закликали відправити працівників ТЦК СП на фронт — боєць ошелешив заявою

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20:19 Сценарії кінця війни та що чекає на Росію та світ — Олександр Алфьоров в ефірі Новини.LIVE

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19:00 Пономарьов пояснив, чому ця війна закінчиться не в Україні, а у Москві

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18:31 Коли чекати наступного масового обстрілу України — Олександр Коваленко в ефірі Новини.LIVE

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15:22 В Україні слід реформувати ринок електроенергії — експерт назвав мету

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14:16 Військовий розповів, які проблеми створює відсутність мобілізаційного ресурсу в Україні

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13:58 Експерти розповіли, як примусові дії ТЦК руйнують мотивацію до мобілізації

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12:46 Нардеп розповів, коли Парламент проголосує за законопроєкт про мобілізацію

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12:13 Удари по ЗАЕС — експерт розповів, чи становлять обстріли реальну небезпеку

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22:45 Трагічна смерть підлітка в столичному фунікулері, ситуація у Харкові — новини за 8 квітня

Text

20:55 В ЗСУ закликали відправити працівників ТЦК СП на фронт — боєць ошелешив заявою

Text

20:19 Сценарії кінця війни та що чекає на Росію та світ — Олександр Алфьоров в ефірі Новини.LIVE

Text

19:00 Пономарьов пояснив, чому ця війна закінчиться не в Україні, а у Москві

Text

18:31 Коли чекати наступного масового обстрілу України — Олександр Коваленко в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:22 В Україні слід реформувати ринок електроенергії — експерт назвав мету

Text

14:16 Військовий розповів, які проблеми створює відсутність мобілізаційного ресурсу в Україні

Text

13:58 Експерти розповіли, як примусові дії ТЦК руйнують мотивацію до мобілізації

Text

12:46 Нардеп розповів, коли Парламент проголосує за законопроєкт про мобілізацію

Text

12:13 Удари по ЗАЕС — експерт розповів, чи становлять обстріли реальну небезпеку

У Києві неповнолітній загинув у фунікулері через конфлікт з силовиком, російська армія нещадно бомбардує Харків, у Греції раптово знайшлись винищувачі F-16 для України та новий скандал з телемарафоном "Єдині новини". Останні новини України за 8 квітня вже приготував ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини". 

Переглянути головні події дня можна за посиланням.

У Києві неповнолітній загинув у фунікулері через конфлікт з силовиком

У випуску новин ви дізнаєтеся:

  • У Києві неповнолітній загинув через конфлікт з силовиком біля фунікулера;
  • Греція може передати Україні винищувачі F-16;
  • Армія Росії умисно хоче зробити Харків непридатним до життя;
  • Працівники єдиного телемарафону отримали броню від мобілізації;
  • який черговий скандал із ТЦК виник в Одесі.

Нагадаємо, в Одесі власник квартири посварився зі своїм орендатором під час застілля. Внаслідок сварки зловмисник наніс смертельні ножові поранення чоловіку, та втік до іншого міста.

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22:29 Доїздились — 3-тя ОШБр показала ефектні кадри роботи дронів по ворожій МТ-ЛБ на Донеччині

22:25 На українських АЗС знову зросли ціни — скільки коштуватиме пальне завтра

22:14 У Києві відбудеться презентація проєкту "Спадщина В'ячеслава Липинського"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:11 "Повернись живим" та Ribas Hotels Group проводять збір на мобільні КАЗи для ППО

21:43 Рекорд Усейна Болта побив 16-річний школяр з травмою

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20:55 В ЗСУ закликали відправити працівників ТЦК СП на фронт — боєць ошелешив заявою

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20:19 Сценарії кінця війни та що чекає на Росію та світ — Олександр Алфьоров в ефірі Новини.LIVE

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18:31 Коли чекати наступного масового обстрілу України — Олександр Коваленко в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:22 В Україні слід реформувати ринок електроенергії — експерт назвав мету

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14:16 Військовий розповів, які проблеми створює відсутність мобілізаційного ресурсу в Україні

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13:58 Експерти розповіли, як примусові дії ТЦК руйнують мотивацію до мобілізації

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12:46 Нардеп розповів, коли Парламент проголосує за законопроєкт про мобілізацію

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12:13 Удари по ЗАЕС — експерт розповів, чи становлять обстріли реальну небезпеку