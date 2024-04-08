Трагічна смерть підлітка в столичному фунікулері, ситуація у Харкові — новини за 8 квітня

У Києві неповнолітній загинув у фунікулері через конфлікт з силовиком, російська армія нещадно бомбардує Харків, у Греції раптово знайшлись винищувачі F-16 для України та новий скандал з телемарафоном "Єдині новини". Останні новини України за 8 квітня вже приготував ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

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У Києві неповнолітній загинув у фунікулері через конфлікт з силовиком

У випуску новин ви дізнаєтеся:

У Києві неповнолітній загинув через конфлікт з силовиком біля фунікулера;

Греція може передати Україні винищувачі F-16;

Армія Росії умисно хоче зробити Харків непридатним до життя;

Працівники єдиного телемарафону отримали броню від мобілізації;

який черговий скандал із ТЦК виник в Одесі.

Нагадаємо, в Одесі власник квартири посварився зі своїм орендатором під час застілля. Внаслідок сварки зловмисник наніс смертельні ножові поранення чоловіку, та втік до іншого міста.