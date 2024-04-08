Трагическая смерть подростка в столичном фуникулере, ситуация в Харькове — новости за 8 апреля

В Киеве несовершеннолетний погиб в фуникулере из-за конфликта с силовиком, российская армия беспощадно бомбит Харьков, в Греции внезапно нашлись истребители F-16 для Украины и новый скандал с телемарафоном "Єдині новини". Последние новости Украины за 8 апреля уже приготовил ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".
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В Киеве несовершеннолетний погиб в фуникулере из-за конфликта с силовиком
В выпуске новостей вы узнаете:
- В Киеве несовершеннолетний погиб из-за конфликта с силовиком возле фуникулера;
- Греция может передать Украине истребители F-16;
- Армия России умышленно хочет сделать Харьков непригодным к жизни;
- Работники единого телемарафона получили броню от мобилизации;
- что за очередной скандал с ТЦК возник в Одессе.
Напомним, в Одессе владелец квартиры поругался со своим арендатором во время застолья. В результате ссоры злоумышленник нанес смертельные ножевые ранения мужчине и скрылся в другом городе.