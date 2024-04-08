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Трагическая смерть подростка в столичном фуникулере, ситуация в Харькове — новости за 8 апреля

Трагическая смерть подростка в столичном фуникулере, ситуация в Харькове — новости за 8 апреля

8 апреля 2024 г. 22:45

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23:07Жители Северной Америки наблюдали редкое солнечное затмение — эксклюзив Новини.LIVE

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22:45 Трагическая смерть подростка в столичном фуникулере, ситуация в Харькове — новости за 8 апреля

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20:55 В ВСУ призвали отправить работников ТЦК СП на фронт — боец ошарашил заявлением

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20:19 Сценарии конца войны и что ждет Россию и мир — Александр Алферов в эфире Новини.LIVE

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19:00 Пономарев объяснил, почему эта война закончится не в Украине, а в Москве

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18:31 Когда ждать следующего массового обстрела Украины — Александр Коваленко в эфире Новини.LIVE

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15:22 В Украине следует реформировать рынок электроэнергии — эксперт назвал цель

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14:16 Военный рассказал, какие проблемы создает отсутствие мобилизационного ресурса в Украине

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13:58 Эксперты рассказали, как принудительные действия ТЦК разрушают мотивацию к мобилизации

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12:46 Нардеп рассказал, когда Парламент проголосует за законопроект о мобилизации

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23:07 Жители Северной Америки наблюдали редкое солнечное затмение — эксклюзив Новини.LIVE

Text

22:45 Трагическая смерть подростка в столичном фуникулере, ситуация в Харькове — новости за 8 апреля

Text

20:55 В ВСУ призвали отправить работников ТЦК СП на фронт — боец ошарашил заявлением

Text

20:19 Сценарии конца войны и что ждет Россию и мир — Александр Алферов в эфире Новини.LIVE

Text

19:00 Пономарев объяснил, почему эта война закончится не в Украине, а в Москве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:31 Когда ждать следующего массового обстрела Украины — Александр Коваленко в эфире Новини.LIVE

Text

15:22 В Украине следует реформировать рынок электроэнергии — эксперт назвал цель

Text

14:16 Военный рассказал, какие проблемы создает отсутствие мобилизационного ресурса в Украине

Text

13:58 Эксперты рассказали, как принудительные действия ТЦК разрушают мотивацию к мобилизации

Text

12:46 Нардеп рассказал, когда Парламент проголосует за законопроект о мобилизации

В Киеве несовершеннолетний погиб в фуникулере из-за конфликта с силовиком, российская армия беспощадно бомбит Харьков, в Греции внезапно нашлись истребители F-16 для Украины и новый скандал с телемарафоном "Єдині новини". Последние новости Украины за 8 апреля уже приготовил ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

Посмотреть главные события дня можно по ссылке

В Киеве несовершеннолетний погиб в фуникулере из-за конфликта с силовиком

В выпуске новостей вы узнаете:

  • В Киеве несовершеннолетний погиб из-за конфликта с силовиком возле фуникулера;
  • Греция может передать Украине истребители F-16;
  • Армия России умышленно хочет сделать Харьков непригодным к жизни;
  • Работники единого телемарафона получили броню от мобилизации;
  • что за очередной скандал с ТЦК возник в Одессе.

Напомним, в Одессе владелец квартиры поругался со своим арендатором во время застолья. В результате ссоры злоумышленник нанес смертельные ножевые ранения мужчине и скрылся в другом городе.

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22:45 Динамо летом будет продавать Шапаренко

22:45 Мобилизуют ли должников по уплате алиментов как наказание — ответ юриста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:29 Доездились — 3-я ОШБр показала эффектные кадры работы дронов по вражеской МТ-ЛБ в Донецкой области

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22:45 Трагическая смерть подростка в столичном фуникулере, ситуация в Харькове — новости за 8 апреля

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20:55 В ВСУ призвали отправить работников ТЦК СП на фронт — боец ошарашил заявлением

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20:19 Сценарии конца войны и что ждет Россию и мир — Александр Алферов в эфире Новини.LIVE

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19:00 Пономарев объяснил, почему эта война закончится не в Украине, а в Москве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:31 Когда ждать следующего массового обстрела Украины — Александр Коваленко в эфире Новини.LIVE

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15:22 В Украине следует реформировать рынок электроэнергии — эксперт назвал цель

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14:16 Военный рассказал, какие проблемы создает отсутствие мобилизационного ресурса в Украине

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13:58 Эксперты рассказали, как принудительные действия ТЦК разрушают мотивацию к мобилизации

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12:46 Нардеп рассказал, когда Парламент проголосует за законопроект о мобилизации