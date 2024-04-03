Тищенко розповів, кого вважає винним у теракті у Крокусі

Народний депутат Микола Тищенко вважає, що у теракті в російському "Крокусі" винен чеченець Магомед Даудов.

Про це він заявив у ефірі Ранок.LIVE.

Даудов має зв'язок з Путіним

"Моя позиція, яку я вже озвучив — це пан Даудов. Це людина, яка знаходиться на прямому зв'язку з Путіним, він сам видавав йому криваву нагороду "Герой Росії". Цю людину у вузьких колах називають "нянькою Кадирова". Він за ним приглядає за наказом Путіна", — зазначив Тищенко.

Він каже, що теракт був вчинений для того, аби виправдати всі воєнні злочини РФ.

"Для того, щоби припинити постачання зброї країнами-партнерами, для того, аби роздмухувати внутрішню ситуацію в Україні, для того, аби "показати всьому світу", навіщо він напав на суверенну державу, на свого сусіда", — сказав Тищенко.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), США попереджали РФ, що теракт відбудеться саме у ТЦ "Крокус".

Також ми писали, що РФ офіційно звинуватила Україну у теракті, та попросила видати "винних".