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Тищенко розповів, кого вважає винним у теракті у Крокусі

Тищенко розповів, кого вважає винним у теракті у Крокусі

03 квітня 2024 р. 14:39

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13:02 Мобілізація пів мільйона українців — нардеп розповів, чи потрібна вона зараз

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12:32 Мобілізація українців з 25 років — адвокат розкритикував зниження призовного віку

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Народний депутат Микола Тищенко вважає, що у теракті в російському "Крокусі" винен чеченець Магомед Даудов. 

Про це він заявив у ефірі Ранок.LIVE.

Даудов має зв'язок з Путіним

"Моя позиція, яку я вже озвучив — це пан Даудов. Це людина, яка знаходиться на прямому зв'язку з Путіним, він сам видавав йому криваву нагороду "Герой Росії". Цю людину у вузьких колах називають "нянькою Кадирова". Він за ним приглядає за наказом Путіна", — зазначив Тищенко.

Він каже, що теракт був вчинений для того, аби виправдати всі воєнні злочини РФ.

"Для того, щоби припинити постачання зброї країнами-партнерами, для того, аби роздмухувати внутрішню ситуацію в Україні, для того, аби "показати всьому світу", навіщо він напав на суверенну державу, на свого сусіда", — сказав Тищенко. 

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), США попереджали РФ, що теракт відбудеться саме у ТЦ "Крокус".

Також ми писали, що РФ офіційно звинуватила Україну у теракті, та попросила видати "винних".

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14:47 Латвія затвердила новий пакет допомоги Україні — що туди увійде

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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