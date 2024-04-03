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Тищенко рассказал, кого считает виновным в теракте в Крокусе

Тищенко рассказал, кого считает виновным в теракте в Крокусе

3 апреля 2024 г. 14:39

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14:14 Нардеп рассказал, может ли призывный возраст остаться на уровне 27 лет

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13:02 Мобилизация полмиллиона украинцев — нардеп рассказал, нужна ли она сейчас

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12:32 Мобилизация украинцев с 25 лет — адвокат раскритиковал снижение призывного возраста

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11:52 Беларусь готовят к войне — что значит заявление Лукашенко и может ли он напасть на Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:37 Деокупация Украины — эксперт рассказал, какие шансы ВСУ освободить захваченные территории

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Народный депутат Николай Тищенко считает, что в теракте в российском "Крокусе" виновен чеченец Магомед Даудов.

Об этом он заявил в эфире Ранок.LIVE.

Даудов имеет связь с Путиным

"Моя позиция, которую я уже озвучил — это господин Даудов. Это человек, который находится на прямой связи с Путиным, он сам выдавал ему кровавую награду "Герой России". Этого человека в узких кругах называют "нянькой Кадырова". Он за ним присматривает за приказом Путина", — отметил Тищенко.

Он говорит, что теракт был совершен для того, чтобы оправдать все военные преступления РФ.

"Для того чтобы прекратить поставки оружия странами-партнерами, для того, чтобы раздувать внутреннюю ситуацию в Украине, для того, чтобы "показать всему миру", зачем он напал на суверенное государство, на своего соседа", — сказал Тищенко.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), США предупреждали РФ, что теракт произойдет именно в ТЦ "Крокус".

Также мы писали, что РФ официально обвинила Украину в теракте и попросила выдать "виновных".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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