Тищенко рассказал, кого считает виновным в теракте в Крокусе

Народный депутат Николай Тищенко считает, что в теракте в российском "Крокусе" виновен чеченец Магомед Даудов.

Об этом он заявил в эфире Ранок.LIVE.

Даудов имеет связь с Путиным

"Моя позиция, которую я уже озвучил — это господин Даудов. Это человек, который находится на прямой связи с Путиным, он сам выдавал ему кровавую награду "Герой России". Этого человека в узких кругах называют "нянькой Кадырова". Он за ним присматривает за приказом Путина", — отметил Тищенко.

Он говорит, что теракт был совершен для того, чтобы оправдать все военные преступления РФ.

"Для того чтобы прекратить поставки оружия странами-партнерами, для того, чтобы раздувать внутреннюю ситуацию в Украине, для того, чтобы "показать всему миру", зачем он напал на суверенное государство, на своего соседа", — сказал Тищенко.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), США предупреждали РФ, что теракт произойдет именно в ТЦ "Крокус".

Также мы писали, что РФ официально обвинила Украину в теракте и попросила выдать "виновных".