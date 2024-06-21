Тищенко прокоментував свою участь у скандалі, який виник у Дніпрі

Народний депутат Микола Тищенко заявив, що людина, причетна до скандалу з побиттям у Дніпрі, вже не є військовим і не служила офіційно у підрозділі "Кракен". Тищенко також підкреслив свою активну участь у боротьбі з ботофермами та спростував причетність нібито своїх охоронців до інциденту.

Про це повідомив народний депутат Микола Тищенко у ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 21 червня.

Тищенко прокоментував скандал у Дніпрі

Народний депутат підтвердив свою присутність у Дніпрі, де разом із ТЦК перевіряв діяльність ботоферм. За його словами, військові навіть подарували йому прапор до перемоги, підкресливши важливість його роботи у боротьби з ботофермами.

У ЗМІ повідомлялося, що у четвер, 20 червня, чоловіки у військовій формі, можливо охоронці Тищенка, напали на добровольця та колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова. Нардеп спростував цю інформацію і заявив, що це не були його охоронці.

"Дивіться, у мене немає охорони, я 52 роки без охорони, мені немає чого переховуватися, всі знають де я і що роблю. Вже більше 20 років я публічна людина", – сказав Тищенко.

Також Тищенко наголосив на тому, що цей чоловік не є військовим.

"Людина, яка потрапила в той скандал, ексвійськовий. Він не є військовим сьогодні, він комісований за станом здоров'я його матері. Це інформація, яку ми отримали на наш запит. Він був лікарем і не був в підрозділі "Кракен" офіційно, а проходив там військову службу", — зауважив нардеп.

Тищенко зазначив, що конфлікт розпочався після того, як цей чоловік напав на поліцейського при виконанні його обов'язків. Сам депутат підкреслив, що не мав до цього інциденту ніякого відношення.

"Ми боремося разом із ТЦК із ботофермами. Цей чоловік проходив із товаришем і почав ображати поліцейського. Ці хлопці не були зі мною, але це також були військові, які припинили дії разом із поліцією за проханням поліцейського. Коли я дізнавця про це, то підйшов і запитався, що відбувається. Згодом моя помічниця викликала поліцію, ми відкрили провадження і написали заяву щодо цих дій, поставивши їх на свій депутатський контроль", — прокоментував Тищенко.

З іншого боку нардеп неооднозначно висловився про чоловіка на якого напали.

"Наразі у нас сладна ситуація, моя колега розказувала, що військові не можуть навіть на два-три дні повернутися до своїх родин, а тут мибачимо пряму корупцію. Я не розумію чому цей сильний хлопець, якого навіть поліція не могла затримати, спокійно розгулює по Дніпру, ніхто в нього нічого не запитує і не кажуть чому ж ти не на фронті", — сказав Тищенко.

Посадовець підсумував, що це зробила поліція разом із військовими, які припинили дії щодо порушення закону України. З цього приводу відкрита карна справа.

Ми повідомляли, що у мережі з'явилися відео, на яких народний депутат України Микола Тищенко разом із чоловіками у військовій формі, імовірно, представниками ТЦК та СП, "штурмують" кол-центри у Дніпрі. Офіційного підтвердження наразі немає.

Також ми писали про те, що у Дніпрі правоохоронці влаштували облаву на нелегальні ботоферми та кол-центри, які займалися шахрайством та працювали на Росію. Разом з поліцією у рейді взяв участь народний депутат Микола Тищенко.