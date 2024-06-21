Тищенко прокомментировал свое участие в скандале, возникшем в Днепре

Народный депутат Николай Тищенко заявил, что человек, причастный к скандалу с избиением в Днепре, уже не военный и не служил официально в подразделении "Кракен". Тищенко также подчеркнул свое активное участие в борьбе с ботофермами и опроверг причастность якобы своих охранников к инциденту.

Об этом сообщил народный депутат Николай Тищенко в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 21 июня.

Тищенко прокомментировал скандал в Днепре

Народный депутат подтвердил свое присутствие в Днепре, где вместе с ТЦК проверял деятельность ботоферм. По его словам, военные даже подарили ему флаг к победе, подчеркнув важность его работы по борьбе с ботофермами.

В СМИ сообщалось, что в четверг, 20 июня, мужчины в военной форме, возможно, охранники Тищенка, напали на добровольца и бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова. Нардеп опроверг эту информацию и заявил, что это не были его телохранители.

"Смотрите, у меня нет охраны, я 52 года без охраны, мне нечего скрываться, все знают где я и что делаю. Уже больше 20 лет я публичный человек", — сказал Тищенко.

Также Тищенко отметил, что этот мужчина не является военным.

"Человек, попавший в тот скандал, эксвоенный. Он не военный сегодня, он комиссован по состоянию здоровья его матери. Это информация, которую мы получили по нашему запросу. Он был врачом и не был в подразделении "Кракен" официально, а проходил там военную службу» , — заметил нардеп.

Тищенко отметил, что конфликт начался после того, как этот мужчина напал на полицейского при исполнении его обязанностей. Сам депутат подчеркнул, что не имел к этому инциденту никакого отношения.

"Мы боремся вместе с ТЦК с ботофермами. Этот мужчина проходил с товарищем и начал оскорблять полицейского. Эти парни не были со мной, но это тоже были военные, которые прекратили действия вместе с полицией по просьбе полицейского. Когда я дознавателя об этом, то подошел и спросил, что происходит. Впоследствии моя помощница вызвала полицию, мы открыли производство и написали заявление по поводу этих действий, поставив их на свой депутатский контроль" , — прокомментировал Тищенко.

С другой стороны нардеп неоднозначно высказался о мужчине, на которого напали.

"Пока у нас сладкая ситуация, моя коллега рассказывала, что военные не могут даже на два-три дня вернуться в свои семьи, а здесь мы видим прямую коррупцию. Я не понимаю почему этот сильный парень, которого даже полиция не могла задержать, спокойно разгуливает по Днепра, никто у него ничего не спрашивает и не говорят почему ты не на фронте" , — сказал Тищенко.

Чиновник подытожил, что это сделала полиция вместе с военными, которые прекратили действия по нарушению закона Украины. По этому поводу открыто уголовное дело.

Мы сообщали, что в сети появились видео, на которых народный депутат Украины Николай Тищенко вместе с мужчинами в военной форме, предположительно, представителями ТЦК и СП, "штурмуют" колл-центры в Днепре. Официального подтверждения пока нет.

Также мы писали о том, что в Днепре правоохранители устроили облаву на нелегальные ботофермы и колл-центры, которые занимались мошенничеством и работали на Россию . Вместе с полицией в рейде принял участие народный депутат Николай Тищенко.